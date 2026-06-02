基隆廟口今休市清溝消毒 遊客撲空

基隆廟口小吃今天休市清除水溝污泥與消毒。（記者盧賢秀攝）

基隆市廟口小吃今天全面休市，環保局出動40名清潔隊員清污泥和消毒，有部分民眾從外地來想吃小吃，沒想到卻撲個空。基隆廟口攤販小組總代表謝文賢表示，每年都會清溝，希望周邊街道也一併清理，比較有效。

最近一名在基隆工作的外縣市民眾被老鼠咬傷感染漢他病毒，鼠患問題引起民眾關切，尤其是廟口小吃和愛四路夜市，環境衛生更讓民眾擔心。

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環保局大批清潔人員今天到廟口小吃清理水溝污泥，水溝蓋一打開，溝裡滿是油垢 ，光是清溝就清了近10車污泥，再進行消毒，防止蚊蟲和老鼠滋生，有不少外地客人到廟口後才發現今天休市，白跑一趟。

謝文賢指出，廟口每年5或6月都會休市1天，由環保局來清理水溝的污泥，環境比較好也不會影響排水。他不否認做飲食小吃的油水多，比較會有老鼠流竄，但廟口小吃攤商平常就有在做滅鼠工作，每年清溝、消毒，他也建議市府連同周邊的水溝也一併清淤、消毒，比較有效。

謝文賢表示，1個月前就已公告今天休市，入口處的LED跑馬燈也有顯示，今天要休市清水溝，外地遊客可能比較不知情。

環保局人員表示，廟口是著名的小吃街，一定會產生一定的油污量，因為要顧及民眾的食品衛生安全，以及水溝要通原則，每年都會派溝車、派人員到廟口來清水溝，並清洗地面和消毒。

基隆廟口小吃今天休市清除水溝污泥與消毒。（記者盧賢秀攝）

基隆廟口小吃今天休市清除水溝污泥與消毒。（記者盧賢秀攝）

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