為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆廟口今休市清溝消毒 遊客撲空

    2026/06/02 14:59 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆廟口小吃今天休市清除水溝污泥與消毒。（記者盧賢秀攝）

    基隆廟口小吃今天休市清除水溝污泥與消毒。（記者盧賢秀攝）

    基隆市廟口小吃今天全面休市，環保局出動40名清潔隊員清污泥和消毒，有部分民眾從外地來想吃小吃，沒想到卻撲個空。基隆廟口攤販小組總代表謝文賢表示，每年都會清溝，希望周邊街道也一併清理，比較有效。

    最近一名在基隆工作的外縣市民眾被老鼠咬傷感染漢他病毒，鼠患問題引起民眾關切，尤其是廟口小吃和愛四路夜市，環境衛生更讓民眾擔心。

    環保局大批清潔人員今天到廟口小吃清理水溝污泥，水溝蓋一打開，溝裡滿是油垢 ，光是清溝就清了近10車污泥，再進行消毒，防止蚊蟲和老鼠滋生，有不少外地客人到廟口後才發現今天休市，白跑一趟。

    謝文賢指出，廟口每年5或6月都會休市1天，由環保局來清理水溝的污泥，環境比較好也不會影響排水。他不否認做飲食小吃的油水多，比較會有老鼠流竄，但廟口小吃攤商平常就有在做滅鼠工作，每年清溝、消毒，他也建議市府連同周邊的水溝也一併清淤、消毒，比較有效。

    謝文賢表示，1個月前就已公告今天休市，入口處的LED跑馬燈也有顯示，今天要休市清水溝，外地遊客可能比較不知情。

    環保局人員表示，廟口是著名的小吃街，一定會產生一定的油污量，因為要顧及民眾的食品衛生安全，以及水溝要通原則，每年都會派溝車、派人員到廟口來清水溝，並清洗地面和消毒。

    基隆廟口小吃今天休市清除水溝污泥與消毒。（記者盧賢秀攝）

    基隆廟口小吃今天休市清除水溝污泥與消毒。（記者盧賢秀攝）

    基隆廟口小吃今天休市清除水溝污泥與消毒。（記者盧賢秀攝）

    基隆廟口小吃今天休市清除水溝污泥與消毒。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播