吸毒沒開車也吊、扣駕照 交長陳世凱：拚年底完成修法上路

立法院交通委員會審查115年度中央政府總預算案關於交通部鐵道局及所屬單位預算，交通部長陳世凱列席備詢。（資料照）

吸毒駕駛釀事故頻傳，交通部宣布將修「道交條例」和規則，未來只要吸毒，就算沒開車也會被吊銷或吊扣駕照，毒駕者同車乘客也連坐處罰。交通部長陳世凱今天（2日）表示，交通部修法草案預計在本月完成，拚年底完成修法。

交通部針對毒駕的行政處罰修法，加嚴罰則主要分2部分，第一是修正「道路交通管理處罰條例」，第二修改「道路交通安全規則」。吸食毒品後駕車者，吸食第一、二級毒品者，由現行吊扣駕駛執照1年到2年，加重為吊銷駕駛執照、3年內不得再考領，並強調，即使沒有駕車，也將吊銷駕駛執照並限制重新考領；施用第三級、第四級毒品者，即使未開車，也可吊扣駕照。

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另外，交通部也擬提高毒駕初累犯罰鍰額度，並增訂年滿18歲同車乘客明知駕駛人施用毒品、仍搭乘者的處罰規定，可處6千元到1萬5千元罰鍰，藉共同責任機制，提升防制效果。

陳世凱今天受訪時表示，吸毒後駕汽車或機車，罰鍰也將從原本的3萬元、1.5萬元，提高到12萬元和9萬元，可以累加且沒有上限累加，初犯就是12萬跟9萬。

陳世凱表示，本月就會把道路交通管理處罰條例針對毒駕的修法送入行政院、之後再送立法院審議，立法院越快通過修法、就能越快執行，「相信立委和各界也都很重視這個議題，年底前必然會實施」。

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