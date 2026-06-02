今年水稻二期作收入保險 即起到8月底開放投保

2026年二期作水稻收入保險即起開放到8月底前開放農民投保。（資料照）

可保障稻農收益的水稻收入保險，今年的二期作即起開放投保到8月31日，農業部表示，基本型的水稻收入保險為強制納保，農民只要申報種稻作業填繳書表就完成投保，保費由該部全額支應，理賠金額也從2萬元提高到2.5萬元。

農業部自2022年推動水稻收入保險，理賠範圍包含天災、病蟲害等，保險分為基本型與加強型，農業部表示，基本型水稻收入保險為全面納保，保費由農業部全額補助。

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加強型則是當該地區稻米減產超過10%以上就啟動理賠，並隨糧食產業升級計畫，公糧稻農也可以投保，保費由農業部補助5成，部分縣市也提供加碼補助，農民最低只要繳交1成保費就可投保，不論是基本型或加強型水稻收入保險，農民都可向當地農會洽詢。

另加強型水稻收入保險又分為一般及優質加強型，農業部表示，優質加強型限「契作集團產區營運主體」，或取得「有機」、「產銷履歷」或「友善環境耕作」驗證者加保。

農業金融署表示，水稻收入保險自開辦到2025年2期作期間，已有15萬位農民獲理賠約27億元。

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