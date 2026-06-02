為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今年水稻二期作收入保險 即起到8月底開放投保

    2026/06/02 15:00 記者楊媛婷／台北報導
    2026年二期作水稻收入保險即起開放到8月底前開放農民投保。（資料照）

    2026年二期作水稻收入保險即起開放到8月底前開放農民投保。（資料照）

    可保障稻農收益的水稻收入保險，今年的二期作即起開放投保到8月31日，農業部表示，基本型的水稻收入保險為強制納保，農民只要申報種稻作業填繳書表就完成投保，保費由該部全額支應，理賠金額也從2萬元提高到2.5萬元。

    農業部自2022年推動水稻收入保險，理賠範圍包含天災、病蟲害等，保險分為基本型與加強型，農業部表示，基本型水稻收入保險為全面納保，保費由農業部全額補助。

    加強型則是當該地區稻米減產超過10%以上就啟動理賠，並隨糧食產業升級計畫，公糧稻農也可以投保，保費由農業部補助5成，部分縣市也提供加碼補助，農民最低只要繳交1成保費就可投保，不論是基本型或加強型水稻收入保險，農民都可向當地農會洽詢。

    另加強型水稻收入保險又分為一般及優質加強型，農業部表示，優質加強型限「契作集團產區營運主體」，或取得「有機」、「產銷履歷」或「友善環境耕作」驗證者加保。

    農業金融署表示，水稻收入保險自開辦到2025年2期作期間，已有15萬位農民獲理賠約27億元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播