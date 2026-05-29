眾能協會攜手黎明師生包粽送弱勢 阿嬤志工教外籍學生包台灣粽

81歲許大姊有50年包粽經驗，教外籍生如何摺粽葉和綁粽子。（記者翁聿煌攝）

端午節將屆，新北市眾能創新協會今天（29日）動員志工，攜手黎明技術學院餐飲系師生一起包了2千多顆肉粽，分送給泰山國小弱勢家庭學生及大科社區獨居長輩，理事長黃芯愉說，今年黎明科大還找外籍學生一起包粽，阿嬤級志工教越南學生包台灣粽，越籍學生也分享越南粽的特色，包粽宛如一場傳統文化交流。

黃芯愉曾任泰山大科社區發展協會理事長，在任內辦理老人共餐，比鄰的黎明餐飲管理系老師黃健乙便常帶學生到社區烹調料理給長輩享用，一方面敦親睦鄰，另方面讓學生學以致用，黃芯愉卸任後，又組織成立眾能創新協會，持續為泰山地區服務。

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黎明餐飲管理系老師卓政弘和黃健乙這次帶著外籍學生和眾能創新協會的志工「PK」包粽，今年81歲的許大姊有50年的包粽子和做粿經驗，她教外籍生如何摺粽葉，因為越南粽通常是一長棍型，許大姊教學生先將粽葉對折凹成一個槽型，再放入蒸熟扮香料的糯米，加上菜埔、花生、香菇、熟豬肉片等，最後合攏還要摺出四角形狀。

越南籍學生陳秋緣說，在家鄉是用香蕉葉或東葉包粽，用生糯米加入綠豆、鹹蛋黃和生豬肉片等，然後再放入水煮，較有黏性，由於是綁成長棍型，要吃時再切成片，此外，越南是過年期間吃粽子，跟台灣端午節包粽子習俗不同，另位越南生陳垂玲說，台灣粽的餡料比較豐富，也較香，因為老師教要先用豬油和紅蔥頭爆香，加入醬油、少許糖翻炒攪拌，尤其志工阿嬤的手藝讓人非常敬佩。

眾能協會攜手黎明師生包粽送弱勢，中為黎明技術學院校長林明芳。（記者翁聿煌攝）

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