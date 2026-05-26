后里圳寮路瓶頸路段護岸淘空且會車危險 農水署及中市府將斥資1800萬元施工改善

立委楊瓊瓔邀集相關單位，辦理「后里區圳寮路瓶頸路段及旱溝護岸改善」現勘協調會。（記者歐素美攝）

台中市后里區圳寮路為通往東勢、卓蘭捷徑，位於圳寮路福德祠前約70公尺路段，因道路彎曲狹窄，居民及果農頻頻反映會車困難，立委楊瓊瓔今天邀集相關單位現勘，發現道路旁旱溝護岸明顯掏空，颱風豪雨期間恐造成道路及護岸坍塌，危及通行安全，經協調，農業部農村發展及水土保持署與市府將投入約1800萬元，辦理道路拓寬及護岸復建工程，中央地方攜手改善地方交通瓶頸，預計10月動工。

立委楊瓊瓔與台中市議員陳本添，6年前爭取圳寮路截彎取直工程經費1313萬元，2021年完工，大幅改善靠近第一公墓瓶頸路段約90公尺道路通行安全。

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不過，位於圳寮路福德祠前約70公尺路段，因道路彎曲狹窄，居民及果農頻頻反映會車困難。今天上午，楊瓊瓔再會同市議員陳本添、邱愛珊，邀集農業部農水署台中分署、台中市建設局、水利局等，辦理「后里區圳寮路瓶頸路段及旱溝護岸改善」現勘協調會，針對道路拓寬及護岸掏空研商改善方案。

台中市養工處山線工程隊隊長陳昭仁表示，該路段現況寬度約4公尺，規劃拓寬至7公尺，全長約70公尺，總經費約1800萬元，包含道路拓寬、護岸重建、排水改善及交通安全設施等，並同步辦理旱溝護岸復建，改善護岸掏空問題，因汛期即將來臨，市府將加速辦理設計及發包作業，預定10月進場施工。

農水署台中分署長陳榮俊表示，圳寮路旁旱溝屬水保署管養野溪，針對地方反映護岸老舊及掏空問題，該署十分重視，將負擔旱溝護岸復建經費，並與市府共同合作推動相關改善工程，希望儘速完成整治，保障居民生命財產安全。

楊瓊瓔感謝水保署願意負擔護岸復建經費，也感謝市府養工處同意積極辦理拓寬工程，希望順利於10月施工，早日完成道路拓寬與護岸改善，讓居民、果農及往來車輛都能有更安全的用路環境。

台中市后里區圳寮路旁的旱溝護岸明顯掏空。（記者歐素美攝）

台中市后里區圳寮路為通往東勢、卓蘭捷徑，位於圳寮路福德祠前約70公尺路段，因道路彎曲狹窄，居民及果農頻頻反映會車困難。（記者歐素美攝）

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