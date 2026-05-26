三峽老翁開車衝撞釀3童亡 運安會調查出爐、籲強化高齡換照

去年5月，新北市三峽區一名78歲的余姓老翁開車沿途衝撞自行車、機車與數名行人，最後造成3名學童死亡、12人受傷，余姓老翁最後也傷重死亡，震驚全國。（資料照）

去年5月，新北市三峽區一名78歲的余姓老翁開車沿途衝撞自行車、機車與數名行人，最後造成3名學童死亡、12人受傷，余姓老翁最後也傷重死亡，震驚全國。國家運輸安全調查委員會公布調查結果，並呼籲交通部公路局強化高齡換照體格檢查與認知測驗。

運安會調查發現，當時余姓老翁開車轉向角度控制失準，有過度轉向情形，以及油門及煞車踏板踩踏力道無法適度控制、油門及煞車踏板踩踏時機不正確等問題。

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運安會指出，雖無證據顯示，余姓老翁操作表現是因高血糖症所致，但高血糖症可能會增加駕車時出現疲憊、頭暈等不適而降低操作表現，且長期高血糖或血糖控制不佳也會增加認知功能下降風險。

運安會也指出，交通部公路局主管非職業駕駛人高齡換照的體格檢查，相較於部分國家作法，我國現行作法未提供體檢醫師駕車適任性醫學評估指引，也未在相關規則與體檢表單明確訂定駕車相關身心狀況與疾病評估項目，且體檢表中未提供足夠的提示或警語，以提醒受檢駕駛人應配合或注意事項，致使體格檢查在標準的一致性與實質有效性方面仍有不足。

運安會也指出，我國非職業駕駛人高齡換照的認知測驗，相較實徵研究與部分國家作法，測驗項目可能缺乏如注意力、訊息處理速度、動作反應時間與執行功能等評估指標，且無駕車表現或道路駕駛能力評估機制；另現行提供受檢駕駛人大量練習題的作法，可能降低測驗可信度。

交通部公路局也說明，今年4月27日有召開交通部駕駛人醫學諮詢會，會議除邀集各相關醫學會委員參與外，並邀台灣職能治療學會、職能治療師公會全國聯合會及台灣臨床心理學會列席討論。

針對「75歲以上駕駛人換領駕駛執照登記書」已新增駕駛人自我聲明項目，公路局說明，由駕駛人就近期身心狀況進行自我評估並切結簽名，供醫師審查時參考，作為綜合評估駕駛適性重要補充依據；公路局針對高齡駕駛人之身心及疾病已有自我聲明評估。

對於評估提供體檢醫師駕車適任性醫學指引文件，公路局也說明，考量駕車適行醫學指引涉及相關醫學會及專科醫師專業共識，另道路交通安全規則第64條第1項，已明定駕駛人體格檢查合格基準規定由交通部駕駛人醫學諮詢會確認。

有關精進駕車相關認知功能測驗項目及施行方式，公路局近期再次請益台灣精神醫學會代表，目前認知功能測驗仍屬有效管理，後續公路局仍將滾動檢討，以確保認知功能測驗實施目的。

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