病童送托無標準、家長園所都頭疼 黃心華籲建立標準與照護機制

新北市長侯友宜表示，目前按照傳染病防治法，醫師診斷如有傳染疑慮，會請孩子不要到校，多數家長都願協助配合，市府會持續宣導相關衛生觀念。（記者黃子暘攝）

現代青年成家不乏雙薪家庭，新北市議員黃心華今（26）日質詢表示，病童送托制度缺乏一致標準，家長如不得不送托，園所可能難以拒絕，使教師與其他孩子面臨感染風險，籲市府建立「病童送托標準與照護支持機制」，同時建議中央修法，勞工可改採遠距上班等彈性方式照顧生病的孩子。市長侯友宜表示，目前按照傳染病防治法，醫師診斷如有傳染疑慮，會請孩子不要到校，多數家長都願協助配合，市府會持續宣導相關衛生觀念。

黃心華說，托育機構疾病管理法源零散，「幼兒教保及照顧服務實施準則」第11條僅要求幼兒園建立託藥措施，至於疾病管理、病童送托標準、停托與復課原則等，多半由園所判斷；現行除腸病毒等少數疾病具明確停托規定外，流感、玫瑰疹、水痘、結膜炎、腮腺炎等常見疾病多數只有建議不要送托，實際卻需面臨標準不一的問題，最終變成親師自行協調。

請繼續往下閱讀...

黃心華表示，親師各有苦衷，部分勞工請假不易，只能硬著頭皮將孩子送托，機構可能不得不收，呼籲市府建立明確「病童送托標準與處理指引」，建立是否可送托、停托條件、觀察天數、復課標準與通報機制，提供基層一致依循標準。

教育局長張明文、衛生局長陳潤秋指出，相關局處訂定SOP，如腸病毒設有停課標準，同時也希望家長協助防疫、提供孩子基本照顧，其餘疾病依照傳染病防治法防疫，腸病毒法定停課標準為同班一週二人確診，教育部也開放家長投票，過半數同意同樣可停課；腸病毒疫情開始之前，市府會做好全市輔導、宣導與稽查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法