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    毒駕接連奪命 國教盟提2主張

    2026/05/26 12:16 記者楊綿傑／台北報導
    毒駕害命事件頻傳，國教盟呼籲政府修法。（國教盟提供）

    毒駕害命事件頻傳，國教盟呼籲政府修法。（國教盟提供）

    近日新北、彰化接連發生疑似毒駕重大死傷，國教行動聯盟表示，問題在於吸食依托咪酯的電子煙載具高度氾濫，國內分裝、製造與流通鏈已經成形，最後外溢成道路公共安全災難。呼籲行政院立即補上電子煙載具法制漏洞、建立「源頭斷鏈＋第一線支援」專案。

    國教盟舉內政部警政署公布，今年1至4月全國查獲4725 件毒駕，較去年同期提升2.7倍；同期間查獲370處毒煙彈分裝場，查扣依托咪酯類煙油及粉末148公斤，估算攔阻150萬顆毒煙彈流入社會。

    國教盟理事長王瀚陽表示，第一線檢警短時間查獲大量毒駕，不只是執法有成，更是警訊。即使部分原料來自境外，國內分裝、製造與載具供應端，已經成為毒駕擴散的實質源頭。光靠下架、稽查、掃蕩仍不夠，行政院必須儘快補上對電子煙載具持有、查扣、沒入、平台責任與校園第一線處置的法源依據。

    王瀚陽強調，政府不能每次等毒駕奪命後，才宣布掃蕩、羈押、加重刑責或檢討駕照。這些措施必要，但都是事後補救。毒駕的最後一秒在馬路上，第一現場卻在毒煙彈分裝場、電子煙載具、煙油煙彈、社群交易，以及行政院尚未補上的法制漏洞。若行政院只修刑責、修駕照，卻不修法落實查緝電子煙載具，第一線警察就只能每天在路上攔、在車上搜、在事故後補破網。

    王瀚陽提到，關於依托咪酯偵防查緝研究指出，依托咪酯已出現「合法掩護非法、液態毒品化」趨勢，查獲煙油從2023年22件增加至 2024年2905件，成長132倍。這已不是個別吸毒者或單一毒駕問題，而是電子煙載具、分裝場、網路販售與國內流通鏈共同形成的新興毒品危機。

    王瀚陽主張，應立即修法對電子煙、加熱菸、煙彈、煙油、空彈匣、分裝器材等載具及組合元件的持有、查扣、沒入銷毀、網路販售、平台責任與加熱菸掩護通路之稽查及刑責予以明確規範。

    此外，應從上游追查跨境原料、國內分裝場與製造端；中游追查電子煙載具、煙油煙彈、網路平台與私密群組；下游補足唾液快篩、精密鑑驗、校園通報、毒防中心轉介與跨部會資料整合。不能一邊不補制度，一邊要第一線用人力替修法延宕買單。

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