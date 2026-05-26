新竹縣敬老愛心卡加碼！ 每月翻2倍達1000點、使用範圍擴大

新竹縣宣布，敬老愛心卡將從今年10月起加碼也逐步擴大使用範圍。（記者黃美珠攝）

經新竹縣議會跨黨派一面倒地「催生」，縣長楊文科今天宣布，原每月500點的新竹縣敬老愛心卡，今年10月起將翻漲2倍，變成每卡每月1000點，同時擴大適用範圍。10月先是長照交通車也能持卡搭乘，11月底持卡可在農會消費、上藥局買藥、或折抵門診掛號費，兌現楊文科在定期會上「會後1個月內給交代」的支票。

楊文科說，前述政策拍板以後，每月1000點是放眼全國22縣市給最多的地方，預計會有10萬人受惠。而以目前縣內65歲以上9萬1000多人，僅約5萬1000多人有辦卡的狀況ㄌ，可以預期剩下約1半的長輩會踴躍申辦，要求高齡長照處及早因應。

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楊文科說，原來新竹縣敬老愛心卡的適用範圍在：搭乘公車、幸福巴士、國道客運、台鐵、計程車、以及使用國民運動中心，這個部分仍將繼續保留適用。

10月份點數翻倍上路的同時，新竹縣也將啟動全國首創，敬老愛心卡可以搭乘長照交通車！後續11月底會繼續擴大適用範圍到農會、藥局、以及折抵門診掛號費上，其中農會和藥局的交易點數每月上限是200點，掛號費不限次數且每次可折抵50點。

他說，前述新政策上路後，縣府的目標雖主要仍鎖定讓長輩多外出、多運動，但可望間接嘉惠在地小農，支持在地農特產品。而且未來新竹縣的長輩等弱勢鄉親，想要持卡去農會消費、上藥局買藥，或是折抵門診掛號費，也跟其他縣市一樣統統可以。

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