為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「小青」有兩種！無毒誤認有毒 慘淪「全台最衰蛇」

    2026/05/26 10:11 記者劉濱銓／南投報導
    青蛇眼黑、頭部橢圓，無毒溫馴，幾乎不會咬人。（沈揮勝提供）

    青蛇眼黑、頭部橢圓，無毒溫馴，幾乎不會咬人。（沈揮勝提供）

    時序入夏，野外蛇類活動日漸頻繁，近日南投有生態講師在郊山赫見赤尾青竹絲，雖是有毒蛇類，但只要不靠近誤觸，就沒有風險，惟同為一身綠的「小青」，無毒的青蛇（又稱翠青蛇），卻常被誤認成有毒的青竹絲而被人亂棒打死，淪為「全台最衰蛇」。

    南投水沙連社大生態講師沈揮勝表示，有毒的赤尾青竹絲具有橘紅眼睛、腹側有白色虛線、尾巴呈焦褐紅色，頭部則呈現三角形。

    無毒的青蛇則是整條綠色，腹部偏黃，眼睛黑而深邃，腹部沒有白虛線，尾部也沒有紅褐色，頭部是橢圓形。

    沈揮勝說，青蛇無毒溫馴，幾乎不會咬人，但卻常被人誤會是有毒的青竹絲，成了棍下冤魂，民眾在野外只要多一分觀察，留意手邊與腳下動靜，不要誤觸、驚擾蛇類，其實蛇也不會主動攻擊人，就能防止被蛇咬，也不用看到綠蛇就以為有毒主動殺蛇，避免無辜青蛇冤死。

    無毒的青蛇常被誤認成有毒的青竹絲。（沈揮勝提供）

    無毒的青蛇常被誤認成有毒的青竹絲。（沈揮勝提供）

    有毒的赤尾青竹絲，眼睛為橘紅色，頭部呈現三角形。（沈揮勝提供）

    有毒的赤尾青竹絲，眼睛為橘紅色，頭部呈現三角形。（沈揮勝提供）

    有毒的赤尾青竹絲，頭部呈三角形，尾巴則為焦褐紅色。（沈揮勝提供）

    有毒的赤尾青竹絲，頭部呈三角形，尾巴則為焦褐紅色。（沈揮勝提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播