海洋保育見成效！澎湖沙港暌違20年再迎3海豚嬌客

湖西沙港睽違二十餘年，重現海豚洄游。（澎湖交通觀察日誌提供）

昔日澎湖海豚欣賞重鎮-湖西鄉沙港，自20餘年前圈養海豚集體「越獄」而逃後，今（21）日突然來了3位嬌客在港區內洄游，重現沙港海豚昔日榮景，經沙港安檢所通報海保署、澎湖縣政府農漁局生態保育科前往，初步研判沒有外傷，可能是追逐食物覓食進港，目前採取觀察不驚擾方式處理，靜待自行出港。

沙港村原本就位在海豚洄游的路線，昔日海豚尚未列入保育類動物時，曾因捕捉殺害海豚蒙上「殺」港惡名，後來還曾在港區圍網飼養海豚，提供遊客觀賞餵食，直至圈養海豚集體越網而逃，自此不再於港區內發現海豚蹤影，今日突然現身港區，顯示保育觀念的進步，也讓海豚在港區內自由洄游，沒有任何人為干擾。

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今日晚間5時30分沙港西漁港發現3隻海豚在港中巡游，安檢人員已通報海保署及農漁局。沙港位於湖西鄉，中屯嶼的右方，為一突出的半島，每年12月到次年3月常有成群海豚洄游至此，早年漁民們圍捕海豚成為此地的特殊景觀。

1990年4月發生沙港事件，當時澎湖縣湖西鄉沙港村漁民長期圍捕海豚並販售肉品，被國際媒體報導活生生切割海豚的血腥畫面而震驚世人。此事件遭國際撻伐，迫使政府於同年將所有海豚與鯨魚增列為「保育類野生動物」，終止了當地圍捕海豚的傳統，是台灣海洋保育史的重要轉捩點。如今的沙港已由過去的殺海豚現場，轉向經營海豚生態教育與文化保存，偶有海豚出沒也多為生態保育後的自然現況，不再是被捕殺的目標。

海豚在港區自由洄游，沙港由殺戮變保育重鎮。（民眾提供）

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