台中漢神百貨開張滿月 交通局祭標線調整、停車場車流疏散

台中漢神百貨開張滿月，市府調整標線引導車流。（市府提供）

台中市漢神洲際購物廣場4月開幕，假日吸引大量人潮與車流湧入，一度造成週邊交通打結，地方怨聲載道。百貨開幕滿月，交通局滾動檢討周邊交通措施，近期已完成環中路部分路段標線調整、交維設施優化、重要路口行人專用時相調整，以及大型活動與球賽散場期間停車場疏散機制等多項措施，逐步提升商圈整體交通運作效率，並呼籲民眾多利用大眾運輸及免費接駁車前往，共同維持洲際商圈交通順暢。

交通局長葉昭甫指出，漢神洲際購物廣場自4月10日開幕至今已一個月，加上洲際棒球場不定期舉辦大型賽事及活動，周邊交通需求明顯增加，近期已邀集警察局第五分局、運動局及相關單位辦理現地會勘，考量平日通勤車流與假日商圈、球賽活動車流特性不同，已重新檢討環中路主線標線配置及交通維持設施範圍，提升整體車流調度彈性與道路運作效率。

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交通局指出，針對崇德十九路與崇德路、四平路等2處重要路口進行號誌優化，配合假日人潮尖峰時段，調整行人專用時相設置時間，加速人車分流，減少人車交織風險，因應洲際棒球場舉辦球賽及大型活動後，漢神洲際立體停車場容易出現集中離場車潮，因此協調規劃停車場車流疏散機制，採取分樓層導引及雙出口彈性調撥方式進行疏運，有效提升停車場效率。

葉昭甫指出，目前洲際廣場於假日期間提供2條免費接駁車路線，分別往返「捷運文心崇德站」及「捷運松竹站」，鼓勵民眾多加搭乘利用，將持續關注北屯區及台74線周邊交通運行情形，依實際車流狀況適時調整相關交通管理措施。

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