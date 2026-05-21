青年返鄉力挺金門迎城隍 盧敬帆捐文創應援毛巾

金門青年盧敬帆利用工作之餘返鄉，自費打造文創應援巾，為金門年度宗教盛事「浯島城隍遷治慶典」活動暖場。（記者吳正庭攝）

金門年度宗教盛事「浯島城隍遷治慶典」活動陸續登場，感受神恩護佑四境，身為值爐境主的一員，從小在東門境長大的盧敬帆，設計了1款滿滿城隍風的文創應援巾，捐給城隍廟和境主東門代天府，以實際行動響應迎城隍盛典。

今年是浯島城隍遷治346年，身為東門里在地青年，盧敬帆從小耳濡目染，懷抱對家鄉傳統文化的深厚情感，以「浯島城隍廟」和今年輪值境主「東門境代天府」為元素做成應援巾，盼為這項流傳數百年的統慶典注入年輕世代的創意與活力。

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浯島城隍遷治慶典重頭戲「遶境」將於農曆4月12日（國曆5月28日）登場，盧敬帆由東門里長周偉義陪同，帶著精心設計的應援巾前往浯島城隍廟致送250分給工作人員，另外100分給東門代天府，都由浯島城隍廟主委楊耀芸代表接受，楊耀芸對於青年人主動參與地方文化，既肯定又欣慰。

周偉義說，這款文創巾融合傳統信仰元素與現代視覺風格，色彩鮮明又富巧思，既保有傳統城隍印象，又能展現青年創意，更能貼近年輕世代，相信這絕對是今年迎城隍活動中最具溫度的「應援」象徵。

盧敬帆說，雖然長年因工作在台灣本島奔波，但每逢「迎城隍」重要日子，心中總有一分特別的牽掛，所以自掏腰包設計應援巾，希望藉由這分小小心意，凝聚更多青年人的力量。

金門青年盧敬帆（左2）由東門里長周偉義（右1）陪同，贈送文創應援巾給浯島城隍廟，主委楊耀芸（右2）代表接受。（盧敬帆提供）

金門副縣長李文良（左）巧遇盧敬帆（右），對於應援巾上用「福」字護庇「合境平安」的創意感到驚豔。（記者吳正庭攝）

金門青年盧敬帆自費打造文創應援巾，為金門年度宗教盛事「浯島城隍遷治慶典」活動暖場。（記者吳正庭攝）

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