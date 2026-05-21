週五飆36度！午後北部、宜花慎防雷陣雨

週五午後北部、宜花地區及山區有對流發展，可能有短暫雷陣雨出現，其他地區則高溫悶熱。（資料照）

明天週五午後北部、宜花地區及其他山區有對流發展，可能有短暫雷陣雨出現，其他地區則高溫悶熱；溫度方面，白天高溫普遍來到30至33度，嘉義以南近山區及台東可能來到36度以上，外出請做好防曬，多補充水分。

中央氣象署預報，週五鋒面仍在北部海面附近，桃園以北地區及新竹至嘉義山區偶有零星降雨，而其他地區則為多雲、高溫悶熱，午後局部有對流發展，北部、宜花地區及其他山區可能有短暫雷陣雨出現，下午外出請注意天氣的變化，攜帶雨具備用。

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溫度方面，白天高溫普遍來到30至33度，尤其嘉義以南近山區及台東溫度會再更高一些，局部可能來到36度以上，外出請做好防曬並多補充水分。而各地夜晚清晨低溫普遍為24至27度。

離島天氣，澎湖晴時多雲，25至29度；金門陰時多雲短暫陣雨或雷雨，25至27度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，23至27度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週六之後鋒面逐漸東移，台灣附近水氣減少，持續受到西南風影響，全台都是上半天多雲到晴，下半天山區有局部雷陣雨的夏季型天氣，整體降雨不會太多。下波鋒面真正影響台灣，可能要到下週五以後，但同時在菲律賓東方海面也會有颱風發展。

紫外線指數方面，連江縣為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週五雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級。

溫度方面，白天高溫普遍來到30至33度，嘉義以南近山區及台東可能來到36度以上。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，連江縣為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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