改字體、顏色遭質疑換形象識別 中研院：因應新時代需求兩套併行

中研院做新形象識別，字體、顏色都有不同，遭質疑改變形象識別，中研院則強調是2套併行。（記者楊綿傑攝）

中研院新增形象識別，遭立委關切，院方今天說明，並非改掉舊識別，而是因應科普推廣、網路平台的需求，2種形象識別都可以併行，同仁可以自由使用。

中研院原以首任院長蔡元培的墨寶作為形象識別用字，2020年時新增不同字體、顏色的識別內容，立法院教育文化委員會今邀中研院業務報告並審查預算，有立委質疑中研院是否換掉舊識別。

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中研院秘書處處長曾國祥說明，中研院新增的形象識別是6年前所進行，經費104萬元，內容包括中研院品牌識別基本系統及應用系統之前置分析及相關設計，例如名片、工作證、簡報模板、色彩、輔助圖形、印刷及網路使用規範（如海報設計）等，投標廠商共計10家。

曾國祥提到，新增形象識別是著眼於在做科普推廣時，有一個更新的形象，而這也是世界各個大學在做的趨勢，在此概念之下，這2個識別系統都存在中研院，可以讓同仁們自由的下載，看不同的情境來做使用。如果比較希望能夠彰顯中研院的人文傳統的，可以使用原有的識別，如果是比較講求接地氣、活潑、有朝氣的，也可以選擇後來新增的形象識別。

曾國祥也補充，原有識別書法字縮小的時候，字體有可能沒辦法呈現出來，或放在網路平台上，有可能出現斷線、模糊的問題，所以當初最主要是要解決這些技術上的問題，因此新增識別。

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