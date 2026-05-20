桃園首創舊公寓微型修繕補助 拚3年助千棟老舊公寓改善公設

桃市府推「舊公寓微型修繕補助」，協助沒有管理組織的老舊公寓改善公共設施。（桃市府提供）

桃市府祭出全台首創的「舊公寓微型修繕補助」，編列3年1億元經費，補足老舊公寓難以申請維修資源的缺口，市長張善政今（20）日主持市政會議表示，補助計畫今日公告，明起正式上路，受理期間至10月31日，目標3年協助上千棟老舊公寓，改善最需要改善的公共設施。

張善政表示，市府「公寓大廈修繕補助」已行之多年，主要協助成立有管委會的社區進行公共設施改善，但桃園有非常多屋齡逾30年老舊公寓，不見得都有管理組織，有修繕需求也難以申請到補助資源，因此都發局及建管處規劃「舊公寓微型修繕補助」，比「公寓大廈修繕補助」少一些，但補助對象更多。

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張善政提到，市府預計3年投入1億元經費，針對屋齡30年以上、沒有成立管理組織的4到6層樓老舊公寓，補助包括走廊、樓梯，照明、門禁、抽水機、監視設備等公共設施改善，同時也補助社區成立管委會需要的費用，每棟最高可補助10萬元，目標3年協助1000棟老舊公寓改善環境。

張善政表示，補助計畫今天公告，明起正式上路，市府建管處設有專門窗口與輔導顧問，提供「一站式服務」，協助民眾了解補助項目與流程，讓有需要的社區，可以更方便提出申請。

張善政表示，內政部另推動有「老宅延壽計畫」，補助金額較市府「公寓大廈修繕補助」、「舊公寓微型修繕補助」高，主要針對老宅立面更新、電梯安裝等大型修繕，補助金額高，但受益建築量少，桃園3年可能僅70棟，因此3個補助計畫等於是「互補」，針對不同層級、規模、狀況的公寓大廈及社區，提供完整的補助方案，而未來針對內政部老宅延壽計畫，地方也會編列一些預算配合。

張善政表示，市府針對成立有管委會的大樓，持續推動「公寓大廈修繕補助」，針對較老舊、低矮、沒有管理組織的公寓，新規劃「舊公寓微型修繕補助」，加上持續興建社宅、推動可負擔住宅與都市更新，完整桃園住宅政策的拼圖。

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