楊双子勇奪國際布克獎冠軍 台中隱藏美食備受矚目

「台灣漫遊錄」作者楊双子（左）與譯者金翎摘下2026國際布克獎桂冠，消息傳回台中烏日鄉親都很興奮。（擷取自The Booker Prizes網站）

台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說「台灣漫遊錄」，於台灣時間5月20日清晨5點，在倫敦泰特當代美術館首奪國際布克獎冠軍寶座，書中情節提及台中特色「麻薏湯」等多項美食，由於舊作「開動了！老台中：歷史小說家的街頭飲食踏查」介紹巷弄美食，張姓民眾翻出大麵羹、第二市場旁攤車等隱藏「双子」美食，稱要大快朵頤慶祝一番。

2026年國際布克獎首度將冠軍寶座頒給台灣作家，消息傳回楊双子老家中烏日，鄉親相當振奮，稱連「威廉」（賴清德總統）今天在520演說，都提到楊双子跟金翎得獎，身為鄉親實在很驕傲，「台灣漫遊錄」將麻薏湯及義華鹹蛋糕、寶才食品等台中在地美食融入情節，一定要去吃慶祝一番。

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張姓民眾說，楊双子老家在烏日區大肚山腳下（近成功嶺），首獲國際布克獎冠軍前，曾在公視「双子之城—楊双子的台中文學風景」節目，帶觀眾走入烏日與台中市場，也透過「開動了！老台中」等內容介紹大麵羹、第二市場天天饅頭、中華路陳家牛乳大王及一中豐仁冰等特色美食。

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