學校午餐指南大宗蔬菜只能用產銷履歷恐讓餐費暴漲 將暫緩實施

農業部訂定學校午餐使用國產可溯源食材指南，要求在大宗蔬菜高麗菜等在產季時應用有機或產銷履歷驗證，但產量可能不足以供應學校午餐，農糧署表示將暫緩。（資料照）

隨「財劃法」通過，中央財源轉給地方，學校午餐用章Q食材獎勵金也轉地方編列，農業部訂定指南，昨和團膳業者、地方開會討論，指南規定高麗菜、大白菜等大宗蔬菜在產季時只能用產銷履歷或有機驗證產品，引發地方與業者擔憂數量不足供應，農糧署回應，未有共識處暫緩實施。

隨中央財源不足，無法再編列章Q獎勵金，但為鼓勵學校午餐持續使用國產食材，農業部制定只具有指導性質的「學校午餐採用國產可溯源食材指南」，但該指南卻要求學校午餐最常使用的高麗菜、大白菜、紅白蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥等在產季時應使用產銷履歷或有機驗證，也規定果汁等使用的水果原料也必須要有產銷履歷或有機驗證。

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農糧署昨和團膳業者代表及地方縣市開會討論該指南，中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，針對這些規定，業者和地方都提出質疑，首先是高麗菜、大白菜等即使在產季時，有產銷履歷或有機驗證的數量，恐不足以供應全國學校午餐使用，有相關標章的高麗菜與大白菜價格更比只有溯源Q的同性質產品更貴，其中果汁規定必須使用產銷履歷或有機水果原料，則更不可行，恐怕根本找不到相關產品，當場反映後，卻只獲農糧署代表回應地方可自行修改。

陳明信進一步指出，該指南雖然立意良善、拉高食材規格，但實際上恐怕會直接導致食材成本大增，最後只能讓校園午餐漲價，若餐費無法調漲，恐怕也只能讓菜色和分量縮水。

另該指南也將過去因天災因素由農業部認定排除使用溯源食材機制，也將改由地方認定，陳明信表示，都會區的北北基桃等縣市恐怕難以判定其他縣市的蔬果產地狀況，建議仍應由農業部認定。

農糧署副署長黃昭興表示，對於該指南有爭議的部分都會先暫緩，會等整體具有產銷履歷或有機驗證等蔬菜產量完成調適後才會再行建議。

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