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    首頁 > 生活

    桃園擬增設投射燈改善路口照明死角 強化夜間行人辨識度

    2026/05/20 12:29 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府交通局將試辦於上方增設投射照明設備的行人穿越線、行人等候區新型照明設備。示意圖。（桃園市政府提供）

    桃園市政府交通局將試辦於上方增設投射照明設備的行人穿越線、行人等候區新型照明設備。示意圖。（桃園市政府提供）

    桃園市政府交通局檢討市內部分路口，仍有照明死角、行人穿越線亮度不足等狀況，恐影響駕駛人夜間辨識行人的能力，將針對這類路口，於下半年優先擇定部分路口，試辦於上方增設投射照明設備的行人穿越線、行人等候區新型照明設備，目標是營造更安全、更友善的夜間步行環境。

    交通局表示，為提升行人夜間通行安全，交通局持續盤點市內行人夜間事故件數較高、現場光線條件相對不足等路口，進一步研議強化行人穿越線周邊照明環境的方式；其中市府養護工程處持續推動雙色溫路燈改善措施，透過路段採黃光、路口採白光的配置方式，提高路口辨識度、整體光環境品質，改善成效良好。

    但市內部分路口仍有照明死角、行人穿越線亮度不足等狀況，交通局規劃今年度試辦行人穿越線、行人等候區新型照明設備，交通局指出，參考其他縣市試辦經驗，並依不同道路環境與路口條件，研議在行人穿越線上方增設投射照明設備的可行性，盼透過燈具加強行人穿越線、行人等候區的照明效果，提高駕駛人夜間辨識行人的能力；相關設備預估近期完成設計評估，今年下半年就會優先擇定部分路口試辦。

    交通局後續將蒐集實際照明成效、用路人反應、維護管理需求，朝成本合理、效果穩定、易於推廣等方向進行調整，並作為後續擴大推動、精進改善的參考依據。

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