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    首頁 > 生活

    台中市道路設防撞桿既醜又易被撞壞 議員建議設馬蹄式反光標誌

    2026/05/20 12:30 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員曾威指烏日高鐵陸橋設密集的防撞桿效益不大。（記者蘇金鳳攝）

    市議員曾威指烏日高鐵陸橋設密集的防撞桿效益不大。（記者蘇金鳳攝）

    台中烏日高鐵陸橋試辦機車通行，民進黨市議員曾威、林德宇今天在市議會指出，雖然機車族不必塞在平面道路上，但是橋上設有密集的防撞桿，主要是分流，但是日子一久很容易被撞壞，如同大肚的華山路及華南路也設置的密集防撞桿，已被撞得東倒西歪，而且老舊，建議設小分隔島或者如同阿里山公路上的馬蹄式反光標誌，好看又不會被撞壞。

    交通局長葉昭甫表示，烏日高鐵陸橋目前是試辦三個月，若要設置要看試辦狀況再來進行討論，至於是否設置小分隔島或者是馬蹄式反光標誌，則再研議。

    市議員曾威表示，日前交通局開放烏日高鐵天橋讓機車通行，解決了機車族每天要經過學田路平交道，卻塞在平交道口的苦惱。

    但曾威強調，但很多騎車族反映，只要一上陸橋，就看到一根一根，密密麻麻的如黃色棒棒糖，雖然市府的用意是要分流，不要讓機車族亂變化車道，但是為何要設置如此多防撞桿，應該上橋路口就要做好完整規劃，讓機車儘早進入正確的車道，就不會亂變化車道。

    此外，這樣的情形也發生在華山路及華南路，曾威表示，因為華山路及華南路常有民眾飆車，設防撞桿就是為了避免飆車及民眾亂變化車道，但是這些防撞桿，已遭撞得東倒西歪 ，而且老舊，每年要編相當多的預算來修復。

    曾威建議，他曾在俄羅斯莫斯科及阿里山公路看到馬蹄式反光標誌，因為飆車族的車輛底盤都比較低，若經過此反光標誌底盤就受損，就飆不了車，因此，建議市府在烏日高鐵陸橋、華山及華南路設置，不影響景觀又有效果。

    市議員曾威指道路設防撞桿不如設馬蹄式反光標誌。（記者蘇金鳳攝）

    市議員曾威指道路設防撞桿不如設馬蹄式反光標誌。（記者蘇金鳳攝）

    交通局長葉昭甫表示，烏日高鐵陸橋設小分隔島要再研議（記者蘇金鳳攝）

    交通局長葉昭甫表示，烏日高鐵陸橋設小分隔島要再研議（記者蘇金鳳攝）

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