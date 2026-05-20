澎湖旅遊新模式 餐車市集與超跑花火正流行

保時捷車隊成排出現跨海大橋，亮瞎過往人車之眼。（鄭文愷提供）

國旅市場日益萎縮，澎湖旅遊人數銳減，相關產業一片不景氣之中，觀光市集結合餐車、超跑迎花火，成了新型觀光模式，帶動另一波商機，突破現有旅遊模式，開闢另類觀光，超跑車隊引進的頂級客源，雖然引來部份炫富流言，但不可諱言消費力驚人。

隨著澎湖觀光季正式到來，年度重頭戲花火節熱鬧登場，今年除璀璨煙火與精彩表演吸引遊客外，來自台灣各地的特色餐車也陸續進駐澎湖，參與各大市集活動，為地方觀光注入全新活力。

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今年參與的餐車種類多元，包括美式漢堡、異國料理、手作甜點、咖啡飲品及創意小吃等，不少業者更結合澎湖在地海鮮與特色食材，推出限定料理，吸引民眾排隊品嚐。

另外，今年超跑車隊、保時捷車隊相繼跨海到澎湖旅遊，不僅展現澎湖觀光魅力，也帶動地方旅遊與消費商機。車隊除安排北環、跨海大橋及湖西沿線等景點巡禮，也將品嚐在地海鮮與特色美食，並入住澎湖多家飯店與民宿，對地方住宿、餐飲及伴手禮等產業經濟，都有實質助益。

餐車文化具有機動性與創新特色，不僅能帶動人潮，也能增加消費機會，對市集經濟及觀光發展都有正面幫助。

澎湖縣政府也希望透過花火節結合市集與餐車活動，打造更豐富的旅遊內容，進一步提升澎湖整體觀光效益。議長陳毓仁表示，名車車隊接連到訪，除了提升澎湖能見度，也成功塑造高質感旅遊形象，未來若能持續結合特色觀光與大型活動，將有助吸引更多不同族群旅客前來澎湖深度旅遊。

餐車市集結合澎湖觀光旺季，帶動消費商機。（記者劉禹慶攝）

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