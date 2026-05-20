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    全台最「綠」城市在高雄 都市計畫區闢建公園綠地佔比達6.43％

    2026/05/20 11:48 記者葛祐豪／高雄報導
    凹子底森林公園是都會區中少見的大片綠地。（記者葛祐豪攝）

    凹子底森林公園是都會區中少見的大片綠地。（記者葛祐豪攝）

    全台最「綠」城市在高雄!都市計劃區內「已闢建公園綠地」佔比達6.43％，居全台第一，總面積逾2723公頃也冠居，目前全市公園數量已達到850處。

    根據《都市計畫法》規定，都市計畫區內的「公園、體育場所、綠地、廣場及兒童遊樂場」用地，佔比不得少於10%，但目前全台尚無縣市達到10%的法定標準。

    根據行政院主計總處截至2024年統計，高雄市以6.43%居冠，第二是澎湖縣6.20%，3至5名依序為彰化縣4.96%、新竹市4.91%、台中市4.03%。

    在寸土寸金的都會環境中，綠地資源更顯珍貴，高雄果嶺自然公園、中央公園、衛武營都會公園堪稱三大指標綠地，尤其總面積達70公頃的果嶺自然公園，與相鄰的澄清湖、雙湖公園串聯，形成總面積超過470公頃的綠帶走廊，甚至超越美國紐約中央公園，被譽為「高雄都市之肺」；此外，高美館、凹子底森林公園也是都會區中少見的大片綠地。

    據統計，高雄市目前公園數量達到850處，面積達1128公頃，闢建中的公園建設還有7處，包括仁武區第92期公園綠地開闢工程等。

    高雄市公園處表示，為了讓綠意走入鄰里，同時持續推動空地綠美化，去年完成62處空地綠美化，總面積近12公頃，包括岡山文化中心在內的多處地點，經重新配置草花與灌木後，擴大城市綠覆率。今年則有18案提案通過審查，預計完成63處空地綠美化與維護管理，總面積約11公頃，隨著新地點增加，將有更多閒置空地被規劃為綠化區域。

    果嶺自然公園面積廣達70公頃。（記者葛祐豪攝）

    果嶺自然公園面積廣達70公頃。（記者葛祐豪攝）

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