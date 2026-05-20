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    首頁 > 生活

    新北小巨蛋BOT三度流標 山田摩衣：台股4萬點不能再推托大環境因素

    2026/05/20 11:58 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市拋出大巨蛋建設構想，而「新北小巨蛋」板橋第二運動場BOT案卻三度流標。新北市議員山田摩衣今（20）日在市政總質詢中表示，體育局說明3次流標是受到大環境不佳、營建成本攀升、BOT政策影響，但台股今日已站上4萬點，市府不能再用大環境因素推託。市長侯友宜說，市府用納稅錢招標，要精打細算，希望最後一年任期順利標出，但也不能因此讓廠商予取予求。

    體育局長洪玉玲說，此案招商希望結合運動產業與相關產業，在一個園區中實現，因此市府不斷與潛在廠商對談，目前較為肯定的訊息是，有能力經營場館者可能不會經營商場，需透過策略聯盟提出一個申請人，顧問公司正在協助處理策略聯盟部分；此外，BOT招商特許年限是50年，潛在廠商對於財務、特許年限評估更謹慎，要去計算50年內的成本與獲利，這也是BOT案的關鍵，市府會持續推動。

    山田摩衣指出，此案要檢討，否則板橋居民都感到失望，比新北晚升格的桃園都已經宣布要在中壢蓋大巨蛋了，新北市形同被台北、桃園夾殺，BOT案越晚推動，演唱會經濟、體育活動等都可能被其他城市搶走，希望今年內再重新招標。

    侯友宜表示，希望在剩餘219天任期內儘速將小巨蛋標出去，也不斷請體育局積極調整標案至可符合市府市民與廠商需求、廠商也願意接受的狀態；市府對這案已評估加入有利招商的模式，例如民間自提的BTO、ROT等，已開始大幅調整，力求順利招標。

    洪玉玲說，現有的潛在廠商一直在探詢，若廠商與市府政策目標雷同，今年會再次修正招商文件後公告招商。

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