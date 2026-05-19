高鐵延伸宜蘭案 民團調查：「換車轉乘」讓民眾改挺直鐵

公民幫推、台鐵產業工會、宜蘭縣野鳥協會、守護宜蘭工作坊及高鐵延伸宜蘭監督聯盟等公民團體，今天舉行「高鐵延伸宜蘭案 民意調查揭露」記者會。（記者黃宜靜攝）

交通部推行北宜高鐵（高鐵延伸宜蘭），但民間出現反對聲音；民團調查顯示，宜蘭在地民意對高鐵延伸方案普遍保留，與政府一再宣稱「高鐵獲8成民意支持」有落差，尤其只要考量到的「換車轉乘」，民眾將更偏好「台鐵直鐵」方案，呼籲政府客觀評估直鐵替代方案，停止強行推進。

公民幫推、台鐵產業工會、宜蘭縣野鳥協會、守護宜蘭工作坊及高鐵延伸宜蘭監督聯盟等公民團體，今天（19日）舉行「高鐵延伸宜蘭案 民意調查揭露」記者會，公布委託「典通股份有限公司」執行的全國電話調查，以及公民幫推實地在礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮3大轉運站蒐集的問卷結果。

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典通股份有限公司策略長蕭錦炎表示，這次民調以18歲以上、且有北宜路線旅運經驗者為對象，採市話與手機進行全國電訪，於今年2月23日至3月1日完成，並依居住地分成宜蘭縣、北北基桃、新竹以南縣市，以及花蓮台東縣民4組，各組抽樣誤差在4.5%以內，完成電話有效樣本3061份，其中有效樣本共2924份，樣本結構經加權後具母體代表性。

蕭錦炎指出，調查發現，在僅比較行車時間、班次密集度與票價的基本條件下，民眾對高鐵與直鐵的偏好差距並不明顯，但只要進一步說明「換車轉乘」實際差異後，民意就會出現大幅轉向，其中西部縣民無論前往宜蘭或經宜蘭前往花東，轉向支持直鐵的差距拉開至3成、甚至4成以上，花東縣民更是堅定選擇直鐵，而宜蘭交通場站的實體問卷受訪者，則絕對偏向直鐵，因此「換車轉乘」是驅動多數民眾轉向支持直鐵的最關鍵因素。

公民幫推理事長黃建興說明，政府的重大公共建設一定要納入公民參與，以避免決策錯誤。然在高鐵延伸宜蘭案上，交通部鐵道局卻無視環評委員再三要求加強地方溝通。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書質疑，政府指的「8成支持度」問的是沿線居民「支不支持高鐵」，民眾聽到高鐵，直覺聯想到比較快、方便、有重大建設，當然支持。但關鍵在於那份調查4成受訪者是第1次聽到宜蘭高鐵計畫，政府什麼背景資訊都沒說，就直接問支不支持，「你用完全相同的問題去做直鐵民調，也會得出超過8成支持。」

台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長黃柏森表示，北宜高鐵無助解決樹林七堵間容量不足問題，且7成花東旅客不願在宜蘭轉乘、反而選擇搭乘台鐵直達台北，最後將造成重複的資源投入，產生台鐵、高鐵兩間公司的雙輸競爭。

輔仁大學統計資訊學系教授梁德馨表示，環評報告中的調查主要聚焦於工程範圍周邊居民與利害關係人，調查內容也偏重施工期間的交通維持與環境影響減輕措施；而這次公民幫推調查則是以全國各縣市具有北宜路廊旅運經驗的民眾為對象，從不同地區旅客的實際旅運需求出發探討，補足過去環評調查較少觸及的「使用者觀點」，讓政策討論能更完整納入不同旅次型態與區域民眾的真實需求。

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