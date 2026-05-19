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    首頁 > 生活

    校園變道場？ 屏東某國小「浴佛」引爭議 縣府：教育應中立

    2026/05/19 13:47 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東某國小讓宗教團體進入校園帶學生「浴佛」引爭議。（家長提供）

    屏東某國小讓宗教團體進入校園帶學生「浴佛」引爭議。（家長提供）

    屏東市某國小近日舉行一場活動，照片在社群媒體與家長群組間流傳，引發軒然大波。畫面中可見學童排隊對著一尊神像進行「洗澡」儀式，隨後還能領取餅乾，不少家長對此感到震驚且不滿，質疑校園為何會變成宗教儀式場所？怒轟「這是什麼課程？宗教怎麼可以進入校園？」屏縣府調查後強調，學校必須嚴格秉持「教育中立」。

    接獲投訴的民代指出，家長反映，對於學校安排此類具有高度宗教色彩的活動感到難以接受。他們認為，孩子在校園中應接受多元、客觀的教育，而非參與特定宗教儀式。家長群組內更是一片譁然，認為校方未事前溝通，讓孩子在無預警下接觸特定信仰活動，嚴重違反教育中立原則，已引起多名家長向民意代表進行投訴。

    民代除向縣府反映，也強調根據《教育基本法》第六條規定，教育應遵循中立原則，禁止學校從事特定政治或宗教宣傳活動。條文明確指出，公立學校不得為特定宗教信仰從事宣傳或活動，且不得強迫學生參加任何宗教活動。學校作為教育機構，必須嚴守分際，避免將個人或特定團體的信仰價值，透過校務活動強加於學生身上。

    針對家長的不滿與質疑，屏東縣政府教育處回應表示，經初步了解，該活動並非單純的宗教儀式，而是校方設計用以指導學生「說好話、做好事、存好心」的品格教育活動，用意在於教導學童養成良好的品德。也重申，各級學校必須嚴格秉持「教育中立」以及「尊重信仰自由」的核心立場。

    教育處進一步指出，校方在規劃任何結合民間資源或特定文化活動時，務必更加審慎，特別是涉及敏感的宗教議題，更應落實與家長的充分溝通，確保活動內容符合教育目標，避免造成家長誤解與不必要的社會對立。

    屏東某國小讓宗教團體進入校園帶學生「浴佛」引爭議。（家長提供）

    屏東某國小讓宗教團體進入校園帶學生「浴佛」引爭議。（家長提供）

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