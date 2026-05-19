竹市115年度SBIR計畫啟動 投入2500萬助中小企業創新

新竹市115年度SBIR計畫啟動，今年將投入2500萬助30家中小企業勇敢創新。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天啟動115年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）活動，市長高虹安宣布，今年市府自籌1000萬元，並爭取中央1579萬元補助，將投入2500萬元，預計協助超過30家中小企業投入創新研發，且每案最高可補助100萬元，期為新竹產業注入創新升級動能。

新竹市擁有世界級半導體聚落，更匯聚工業技術研究院、食品工業發展研究所、國家太空中心（TASA）、清大及陽明交大等重要研發與學術資源，市府這幾年持續透過地方型SBIR計畫，協助在地中小企業降低研發風險與投入門檻，鼓勵企業勇於投入技術升級、產品創新與服務轉型。今年也呼應中央「AI新十大建設」及「淨零轉型」政策，聚焦產業升級、永續發展與智慧應用三大方向。

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鼓勵資訊與數位、食品加工製造、精密製造等在地特色產業投入創新研發，並支持與半導體、AI、軍工、安控及次世代通訊等五大信賴產業相關企業與供應鏈業者，掌握產業升級契機。另為因應全球ESG與淨零趨勢，市府也鼓勵企業投入低碳製程、循環經濟及永續能源等綠色科技應用。另市府今年也規劃4場「廣宣說明會暨計畫書撰寫與簡報技巧課程」，邀請資深審查委員、歷年亮點業者及計畫團隊分享申請重點與成功經驗，今年度計畫受理申請到6月22日截止，可洽專線：0800-600-333分機208、214。

新竹市115年度SBIR計畫啟動，今年將投入2500萬助30家中小企業勇敢創新。（記者洪美秀攝）

新竹市115年度SBIR計畫啟動，今年將投入2500萬助30家中小企業勇敢創新。（記者洪美秀攝）

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