會考落幕台南到考率逾99％ 計19件疑違規

台南會考順利落幕，考生步出考場。（台南市政府提供）

115年國中教育會考今日圓滿落幕，台南整體到考率均逾99%，應試秩序良好，2日累計19件疑違規事件，如提前翻閱試題、答案卡作標記及電子錶發出聲響等，由台南考區試務會審議確認後，提報全國試務會處理。

教育局長鄭新輝表示，本次會考疑似違規情形主要為考試說明時段提前翻閱試題本、於答案卡（卷）作標記及電子錶發出聲響等，教育局將持續請各校加強試場規則宣導，協助學生建立正確應試觀念，避免因一時疏忽影響自身權益。

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會考結束後至畢業前，是學生銜接升學準備與探索生涯方向的重要階段，教育局也將請各校妥善安排志願選填輔導、職涯探索、生活教育及多元學習活動，協助學生穩定心情、整理方向，為下一階段學習做好準備。

台南市長黃偉哲表示，感謝市府相關局處、考場試務人員及學校團隊兩日來堅守崗位，也勉勵考生，無論結果如何，都要肯定自己一路努力；考後可適度放鬆、調整身心，但仍應注意交通及活動安全，並留意後續成績查詢、複查及升學相關期程。

教育局表示，會考成績通知單將於6月5日寄發，集體報名考生由原就讀國中轉發，個別報名者則由考區試務會另行寄出，考生亦可自6月5日上午8時起，登入國中教育會考網站查詢成績。若有複查成績需求，可於6月7至8日攜帶相關資料至考區試務會台南一中辦理。

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