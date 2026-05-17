會考台東考區無重大違規 缺考率0.5％

國中會考台東考區完成，教育處長蔡美瑤（右6）慰勞試務人員。（台東縣府提供）

歷經兩天緊湊的應試，115年國中教育會考於今天結束，台東考場後不少學生說「大大釋放壓力了」，也有家長帶著孩子吃大餐犒賞辛苦。今年總計1584名考生報名，第二天實際到考人數1576人，缺考人數8人，缺考率0.5%。教育處表示，在全體試務人員嚴格把關與通力合作下，7個考場皆展現高水準的試場管理，未傳出重大違規事件，考試圓滿落幕。

教育處長蔡美瑤前往考場關心應試及試務運作情形，了解考場秩序、試務流程及考生應試狀況，向連日投入試務工作的各考場學校、監試人員、應考國中及相關協勤單位表達感謝。並表示會考試務工作環節繁多，從考前整備、考中執行到考後收整，都需要各單位細心分工、即時配合，感謝第一線工作夥伴共同守護考試品質，讓考生在安心、有序的環境中完成考試。

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教育處表示，本次會考各科試題本及參考答案，下午2點後公布於國中教育會考網站。考生或就讀學校教師若對試題答案有疑義，自5月17日下午2點起至5月21日中午12點前提出申請。至於成績部分，預計將於6月5日正式寄發並開放網路查詢，屆時考生可於當日上午8點起至6月12日下午5點前查詢。若對成績有疑慮需申請複查，請務必依照115年會考簡章之規定時間辦理。

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