樹齡近1甲子鳳凰木盛開 台南水道「花王」再現風采

台南山上花園水道博物館密林區將近1甲子的鳳凰木盛開。（記者劉婉君攝）

鳳凰花開的季節，台南市許多地方都可以看到火紅花朵綻放，山上花園水道博物館樹齡近1甲子的鳳凰木，也再現「花王」盛況，與同樣正值盛開的阿勃勒，紅黃交錯，為園區景致點綴繽紛。

山上花園水道博物館密林區有1株超過8公尺高、樹齡將近60年的鳳凰木，每年盛開時，火紅花朵掛滿樹梢，有如大紅傘，被遊客稱為「花王」，是園區代表性的季節景觀，去年因氣候冷熱變化劇烈及連續風雨影響，加上樹勢太過茂密，導致整體開花狀況不佳，經園方疏枝與樹勢維護，今年花況明顯恢復，樹冠開花更加集中，低垂花枝也讓民眾能近距離取景。

請繼續往下閱讀...

另外，園方近年於快濾筒室、送出唧筒室周邊種植的鳳凰木群，也持續進入花期，紅花與百年古蹟紅磚建築相互映襯，也常有遊客駐足拍照。園區內的阿勃勒也垂掛金黃色花串，與鳳凰花一同為園區增添季節亮點。

台南山上花園水道博物館園區內的火紅鳳凰花與紅磚古蹟建築相映襯。（記者劉婉君攝）

園區內的阿勃勒也垂掛金黃色花串。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法