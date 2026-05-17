國中會考自然科圖表題占近8成 打鼾生活情境入題

國中會考第二天，國中教師組團幫學生加油打氣。（記者方賓照攝）

國中教育會考今（17）日首節考自然科，教育部國教輔導團教師分析，50題中圖表題高達36題，占比近8成，包含16題實驗題、7題整合題及11題創新題型等，考驗學生的閱讀、分析與解讀圖表能力，也更重視探究實作與跨科整合能力，呈現「三多一沒有」特色，亦即文字多、圖表多、情境多，沒有複雜計算。

國教輔導團說明教師包括台北市萬華國中王美玲、台北市古亭國中劉權賢、台北市仁愛國中李美惠、新北市永平高中沈文俊。

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教師說明，自然科難易適中、具鑑別度，試題設計強調生活化與情境化，生物、地科及跨科題目約占一半，理化題目約占一半。

命題內容大量結合生活經驗，例如潮濕空氣遇冷凝結成水滴、延長線插座過載保護設計、天然氣與燃煤碳排放比較、海水潮汐判讀等，都要求學生把課堂知識應用到真實情境中。其中第16題以「打鼾聲太大」為情境，描述學生因室友打鼾影響睡眠，決定用手機量測聲音數據，進一步向對方說明問題，題目選項包含分貝、頻率、聲速與振動週期等概念，學生必須判斷哪個物理量最能描述「聲音很大」，正確答案為代表音量大小的分貝（dB）。教師指出，此題結合學生熟悉的生活經驗與聲音三要素概念，評量學生能否將抽象科學知識實際應用於日常情境。

第14題以連續14天觀察月相變化為題，考驗學生是否理解月相週期與變化規律，題目中第8天到第14天的月相呈現由半月逐漸變細、接近朔月，學生需反推前7天應為由朔月逐漸變亮、變圓的盈月階段，才能選出正確答案。

跨科整合也是特色之一，例如有題目結合生物酵素作用與化學濃度變化，要求學生從圖表判讀反應物與產物；另有題目結合酸雨、水溶液酸鹼值與季風概念，探討環境污染對生活的影響。教師指出，這類題型重視學生整合不同學科知識與推理能力，更貼近真實世界問題。

此外，試題也納入媒體素養、能源教育與安全教育等重大議題，包括要求學生設計實驗驗證網路傳言，以及探討淨零碳排、酸雨與用電安全等議題，強調學生除了理解科學原理，也需具備分析資訊與獨立思考能力。

國中會考第二天，教育部政次張廖萬堅（右）出席考後說明會。（記者林曉雲攝）

國中會考自然科圖表題占近8成，第16題 將「打鼾」生活情境入題。（記者林曉雲翻攝）

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