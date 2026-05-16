旅荷音樂家回饋家鄉 大鵬灣海上教堂雙大鍵琴重現古樂風華

大鵬灣海上教堂。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣國家風景區管理處結合觀光與藝文，今天將獨特的海上教堂轉化成為國際級大鍵琴演藝廳，由荷蘭國際知名大鍵琴家彼得-揚．貝爾德（Pieter-Jan Belder）與旅荷大鍵琴家許舒堯同台舉行「台灣國際古樂節『齊瑪曼之心I』推廣音樂會」，以雙大鍵琴重現18世紀歐洲古樂風華，讓民眾在海風、夕陽與教堂拱頂殘響之中，感受古典音樂與自然景觀交織的獨特魅力。

矗立在大鵬灣湖中的「海上教堂」，建築空間與歐洲小型教堂相近，具備自然且豐富教堂拱頂殘響效果，被演出團隊視為極適合古樂演奏的場域，鵬管處透過東港出身的旅外大鍵琴演奏家許舒堯為海上教堂引燃回響。

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許舒堯為土生土長的東港人，長年旅居荷蘭並活躍於國際古樂舞台，這次促成荷蘭的國際級大鍵琴家彼得-揚．貝爾德至大鵬灣海上教堂，2人並攜手演出。彼得-揚．貝爾德表示，海上教堂的空間條件極具歐洲教堂氛圍，因此特別於北高正式售票場演出之間，安排南下大鵬灣加演本場推廣音樂會。

海上教堂開放限量民眾免費入場，讓更多在地居民有機會親身聆聽18世紀流傳至今的悠揚琴聲，也讓這場演出成為一場跨越時間與故鄉情感的重逢。鵬管處表示，大鵬灣擁有豐富海灣景觀與多元觀光資源，近年持續推動觀光場域多元化與藝文體驗深化，透過音樂、藝術及文化活動，打造兼具自然、人文與生活美學的旅遊環境。

音樂會演出巴洛克時期代表性雙大鍵琴作品，包括約翰．馬泰森《g小調雙大鍵琴奏鳴曲－組曲》及巴赫《C大調雙大鍵琴協奏曲 BWV1061a》，透過兩部大鍵琴彼此交錯對話，展現十八世紀鍵盤音樂細膩且層次豐富的聲響美學。

鵬管處指出，此次特別的合作呼應國際「音樂走入城市與觀光場域」的發展趨勢，透過高品質藝文活動結合地方景觀特色，提升旅遊體驗深度與文化內涵。未來也將持續結合在地特色與多元藝文資源，推動大鵬灣成為兼具觀光休憩與文化體驗之海灣旅遊新亮點。

彼得-揚．貝爾德（左）、旅荷大鍵琴家許舒堯（右）和地主之一的東港鎮長黃禎祥合影。（記者陳彥廷攝）

許舒堯促成彼得-揚．貝爾德來到家鄉演奏，以免費但限量入場方式以「響」鄉親。（記者陳彥廷攝）

許舒堯為土生土長的東港人，長年旅居荷蘭並活躍於國際古樂舞台，這次促成荷蘭的國際級大鍵琴家彼得-揚．貝爾德至大鵬灣海上教堂，2人攜手演出。（記者陳彥廷攝）

矗立在大鵬灣湖中的「海上教堂」，建築空間與歐洲小型教堂相近，具備自然且豐富教堂拱頂殘響效果，被演出團隊視為極適合古樂演奏的場域。（記者陳彥廷攝）

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