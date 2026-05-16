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    首頁 > 生活

    擎天崗「戀人桌椅」爆紅！Google地圖驚見新地標 網笑：國旅有救了

    2026/05/16 19:49 即時新聞／綜合報導
    擎天崗變成全台最熱門景點。（擷取自陽明山國家公園管理處INFO YT）

    擎天崗變成全台最熱門景點。（擷取自陽明山國家公園管理處INFO YT）

    陽明山國家公園擎天崗的鏡頭君昨（15日）凌晨直擊有人打野砲，無碼畫面透過YouTube全程直播，也讓擎天崗變成這兩天全台最熱門的景點，吸引民眾前往「朝聖」。有網友發現，擎天崗事發的「野戰桌椅」在Google地圖已被設為地標，名叫「擎天崗戀人桌椅」。

    一對年輕男女15日凌晨在擎天崗草原的木桌上激情打野砲，過程被陽明山國家公園的鏡頭君全程錄下，短短5分鐘的影片引爆全網討論，還有許多民眾上山朝聖「案發現場」，特地到鏡頭前「模仿打卡」，讓凌晨的擎天崗人山人海。

    有網友發現，案發現場的「野戰桌椅」在Google地圖已被設為地標，名叫「擎天崗戀人桌椅」，不但有五星評論，裡頭還有許多人在現場模仿的照片，讓這組桌椅變成熱門景點。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「國旅有救了」、「台灣人有夠可愛」、「桌子：這兩天我害怕極了」、「以前聽說擎天崗很陰，現在有夠熱鬧？？？」、「擎天崗一夕之間爆紅」、「桌子表示我什麼都沒做竟然會紅」、「擎天崗的桌子都比網紅還紅了」。

    擎天崗事發的「野戰桌椅」已被設為地標，名叫「擎天崗戀人桌椅」。（擷取自Google）

    擎天崗事發的「野戰桌椅」已被設為地標，名叫「擎天崗戀人桌椅」。（擷取自Google）

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