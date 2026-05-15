被質疑垃圾去化不力 盧秀燕竟稱「垃圾是市民製造的、在怪市民嗎」

多位台中市議員質疑市長盧秀燕垃圾去化不力，中央社宅大火卻急甩鍋。（記者蘇孟娟攝）

多位台中市議員今質詢台中市長盧秀燕垃圾、廚餘去化不力，中央在台中蓋的社宅大火，盧秀燕第一時間也推中央蓋的，避談台中工安監督不力，引起盧秀燕接連反質詢，更聲稱「垃圾是市民製造的」、「議員在怪市民嗎」；稱社宅大火案已開罰中央500萬，更狂問「議員反對開罰嗎」、「你在包庇中央嗎」，讓議員痛斥根本「甩鍋王」、「牽拖王」。

市議員張芬郁指出，盧秀燕執政7年半，重大事故連環爆，台中垃圾廚餘去化不力更加速市民對市府失去信心，議員蕭隆澤追問盧台中市垃圾量有沒有增加？盧秀燕稱台中人口增加垃圾就會增加，反問蕭「垃圾是市民製造的，在怪市民嗎」。

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議員陳淑華不滿痛批，目前大里有垃圾山、文山有太空包、水湳經貿園區有廢棄物，連捷運龍井機廠都是垃圾地，盧秀燕垃圾處理無方，竟把垃圾量增加責任推給市民，還反指責議員怪市民，根本抹黑造謠、轉移焦點。

市議員陳俞融也批評，盧任內發生連串重大工安，市府危機管控失靈，中央的社宅工地失火，盧秀燕第一時間也是卸責中央蓋的，質疑市府若無管理責任如何重罰中央500萬。

不料，盧秀燕怒問，「議員反對開罰嗎」、「你在包庇中央嗎」，連番發言引發眾人不滿，痛斥她只會「把議員沒講的話塞到議員嘴巴」，根本「牽拖王」、「甩鍋王」、「雙標燕」。

市議員謝家宜與陳雅惠批評她，任期只剩最後幾個月，要繃緊神經，不要只想著推卸責任。

台中市長盧秀燕今在議場被問及垃圾量時，竟稱人口增加垃圾增「垃圾是市民製造的」。（記者蘇孟娟攝）

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