新竹國際動漫節5/30登場 高虹安扮警兔哈茱蒂宣傳

新竹市府舉辦的新竹國際動漫節漫人祭5/30到5/31在新竹州廳登場，邀Coser及動漫迷同歡。（記者洪美秀攝）

新竹市「漫人祭國際動漫節」將於5月30日到31日在新竹市府州廳及舊城區登場，今年的亮點之一是開放擁有百年歷史的新竹州廳作為展演場域，適逢州廳即將迎來100週年，市府將歷史建築轉化為動漫文化舞台，並串聯周邊的舊城區空間，包含巨城購物中心、228紀念公園等，打造整座城市都是動漫展場的節慶氛圍，並有漫人舞台邀Coser同歡。

新竹市長高虹安今天化身《動物方城市》的警兔哈茱蒂，與扮演胡尼克的副市長林琨瀚同台亮相，宣告動漫節啟動；市府表示，今年集結重量級的漫畫家與人氣創作者，結合動畫影展、音樂演出、Cosplay大賽、市集及互動體驗等豐富內容，希望吸引不同世代民眾參與。

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文化局指出，今年將展覽從傳統室內場館，帶進周邊的百年歷史建築空間，州廳的走廊、廣場與廳室各具特色，每個展區都依據空間量身打造，包括游素蘭、曾正忠等資深漫畫家，到狼七、六牧、藥島等新生代創作者，再到啾啾妹、我是馬克等網路高人氣圖文創作者，都會參與漫人祭活動。

文化局說，今年夜間「漫人舞台」，30日邀請新竹交響管樂團攜手歌手蕭閎仁，帶來「交響次元：動漫經典演出」，壓軸由饒舌歌手Trout Fresh呂士軒登場；31日是「娛人時代」與「看我笑話工作室」帶來動漫主題喜劇演出，融合《火影忍者》、《航海王》等動漫元素與即興喜劇橋段；樂團芒果醬MangoJump和日本動漫舞團REAL AKIBA BOYZ也會結合動漫文化與高難度Breaking舞蹈動作震撼壓軸。

今年影像博物館也會放映《小兒子阿甯咕》、《刀劍神域 序列爭戰 劇場版》、《世外》及《史萊姆 劇場版紅蓮之絆》、《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》等動漫電影，Cosplay大賽31日登場，邀Coser來場漫人遊。

新竹市-漫人祭國際動漫節30日到31日在新竹市府州廳及舊城區登場，市長高虹安則化身《動物方城市》警兔哈茱蒂，與扮演胡尼克的副市長林琨瀚同台亮相，宣告動漫節正式啟動。（市府提供）

新竹市府舉辦的新竹國際動漫節漫人祭5/30到5/31在新竹州廳登場，邀Coser及動漫迷同歡。（記者洪美秀攝）

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