多家醫美診所大規模偷拍 婦團呼籲政府啟動「國家級回應」

近日爆發多起醫美診所針孔偷拍事件，引發人心惶惶，婦女團體及專家要求政府啟動「國家級影像性暴力防治機制」，跨單位整合性被害者協助機制，改善隱私空間管理，修法加嚴懲處犯行。（圖由現代婦女基金會提供）

近日爆發多起醫美診所針孔偷拍事件，引發社會震驚，顯示相關犯行已淪為「系統性影像性暴力」；對此，現代婦女基金會與台灣防暴聯盟共同呼籲，要求政府從跨單位整合性被害者協助機制、隱私維護的空間管理，到相關法律修正，啟動「國家級影像性暴力防治機制」。

日前愛爾麗集團爆發煙霧偵測器偽造的針孔偷拍案，後續其他醫美診所如光澤、聖宜、樂菲等也陸續爆發偷拍案情遭檢警偵辦，引發不少曾經醫美的消費者人心惶惶；現代婦女基金會董事王如玄指出，從去年大同區咖啡廳偷拍事件，到近期醫美診所長期裝設針孔偷拍案件，可見此類利用場所主人、雇主或管理者身分，在其管理場域中進行系統性偷拍的案件，已非單一個案。

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王如玄表示，事件爆發後，未見政府積極建立大量被害案件的分流與協調機制，也缺乏明確報案指引，她強調，影像性暴力事件同時涉及「刑法」及「性騷擾防治法」，警方受理報案時，應一併告知受害者行政申訴的權益，始可對加害者進行雙重究責；呼籲檢討修法，建立違法企業與負責人的雙重連帶賠償責任及公告機制等。

台灣防暴聯盟廖書雯秘書長指出，台灣缺乏「隱私安全治理」與「隱私安全檢查」機制，舉例韓國將偷拍視為「偷拍疫情」，開始建立女性安全巡檢隊、公共空間定期檢測與數位性犯罪被害人支援中心；英國由英國醫師總會（GMC）、照護品質委員會（CQC）與資訊委員辦公室（ICO）建立三層治理架構，從醫師倫理、場所管理到資料保護共同監督，並明確指出廁所、更衣室、洗浴區等高度私密空間，原則上不得裝設監控與錄影設備。

中正大學法律系教授盧映潔表示，場所管理人在法律上，負有保障消費者或使用者的預防與事後處理義務，當其利用機會犯下偷拍罪刑，消費者就像抱著不定時炸彈，擔心性影像外流，針對「濫用場域管理權限」的特殊惡性行為人，應修法加重究責。

婦團與專家今共同建議，政府應正視這次醫美診所偷拍案，啟動「國家級影像性暴力防治機制」，包含跨部會建構以被害人為中心的一站式服務，建構科技影像比對與情資整合系統，好因應大量性影像案件，也建立高風險私密空檢查機制，加強場所管理人偷拍的刑事責任，定為非告訴乃論。

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