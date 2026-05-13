台積電潛規則？ 他曝「請病假超難」 釣出一票同事回應了

護國神山台積電（TSMC）的企業文化向來以高強度、高效率著稱。（路透）

護國神山台積電（TSMC）的企業文化向來以高強度、高效率著稱，但近日卻有員工在匿名社團抱怨公司主管「不能請病假」的潛規則。一名網友爆料，自己因身體不適請病假，並已備妥診斷證明，卻遭主管打槍，要求改用個人特休或彈休，該名副理甚至直言：「我從來沒有簽過病假單」，引發網友熱議職場權益議題。

爆料員工在臉書社團「TSMC大小事」發文表示，前陣子生了一場小病，雖然不具生命危險但身體相當不舒服，在獲得副理初步口頭同意後請假就醫，並依法開立診斷證明。不料，正式送出假單後，副理卻駁回假單，並要求他改請自己的彈休或特休，理由竟是部門傳統「不能請病假」。

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原PO感嘆，雖然早有耳聞各廠副理不喜歡員工請病假，但發生在自己身上時仍感到震驚。他透露，該主管甚至聲稱「大家都是用特休去看醫生的」，讓他不禁質疑，公司簡章明明有明文規定病假條例，為何基層員工的合法權利會被視為無物，甚至變成一種「觀感問題」。

對於主管的操作，原PO深感委屈，認為辛苦留存的特休與彈休，不該成為公司變相拒絕病假的藉口，更狠酸「越有錢的人越小氣」。他感性寫道，在職場中不斷體驗到「人性最大的惡，就是在自己最小的權利範圍內，最大限度地為難別人」。

該貼文曝光後，迅速引起多名社團內同事回響，並引發正反兩面討論。有網友表示自己身上也有類似狀況，留言：「台積陋習」、「很正常，曾看到公司女同事請生理假，隔天上班公司的主管就一些有的沒有的『親切』問候」。

不過，也有網友表示自己部門沒有這種情形，留言：「你是哪一年的人？現在還有不給請病假的？」、「太不可思議了」、「我用特休請病假被老闆退假單，叫我生病就請非住院病假」。還有網友問：「你是不是當年度新進員工？還是副理擔心你超過120小時要扣薪，請你用特休？」

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