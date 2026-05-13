淡江大橋5/12通車遭抹黑「為交長慶生」 公路局狠打臉

淡江大橋在5月12日正式通車。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋在昨天（12日）通車，但竟遭外界抹黑是為了交通部長陳世凱生日當天才選擇的通車日。交通部公路局今天（13日）公布通車日期選擇，考量因素包括施工期程、安全確認、以及與雲門舞集的表演檔期協調有關。

公路局局長林福山今天下午臨時舉行記者會說明通車日期選擇，並闢謠。他指出，淡江大橋的通車期程是由公路局決定，也從來沒有對外宣稱通車日期是由新北市政府提供。

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他表示，淡江大橋在通車前一系列活動並非臨時安排，而是配合工程完成進度、橋面空間安全及民眾參與需求，採每週六、日分階段方式辦理。4月18日、4月19日先辦理路跑及自行車等運動性質活動；4月25日、4月26日接續辦理健走及在地社團大遊行；5月2日、5月3日安排音樂會及野餐日等活動，讓民眾以不同方式親近淡江大橋。

林福山指出，活動表演方面，並非臨時安排，而是自2024年7月起就開始接洽，並在去年4月依工程進度及洽詢雲門舞集團隊檔期，經過密集溝通協調，雲門舞集表示為排定其國內及國際的巡演行程，因此提供今年5月9日及5月19日這兩個時間可行，經討論正式敲定5月9日演出。

林福山表示，5月9日晚會結束後，橋面仍需辦理大型舞台、燈光音響、投影設備、電力設施、觀眾席及交通維持設施撤除，並進行橋面清理、道路復原、標誌標線確認、通車動線檢視及最後安全巡查。

他也強調，等到活動結束後，相關撤場及通車前整備約需兩日時間，為確保正式開放通車時用路人安全與交通順暢，因此安排於5月12日上午11時30分正式開放通車。

公路局強調，5月9日為通車典禮晚會，5月12日為正式開放通車日期，兩者安排都是基於工程專業、安全整備、系列活動安排、表演團隊檔期及民眾通行需求整體考量。

公路局長林福山（中）今天說明淡江大橋通車期程安排始末。（記者吳亮儀攝）

配合雲門舞集檔期，公路局在5/9日晚上舉辦通車典禮。（圖由公路局提供）

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