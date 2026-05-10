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    首頁 > 生活

    歷來最美！彰化虎山巖30萬朵金針花母親節大爆發 遊客數破紀錄

    2026/05/10 09:42 記者湯世名／彰化報導
    虎山巖金針花30萬朵大爆發，大批遊客入園撐傘賞花拍照。（圖由米諾斯提供）

    虎山巖金針花30萬朵大爆發，大批遊客入園撐傘賞花拍照。（圖由米諾斯提供）

    今天是母親節，彰化縣花壇鄉虎山巖有「母親花」之稱的金針花30萬朵大爆發，達到最高峰，湧入爆滿遊客入園賞花拍照，還有人拍影片時高喊「母親節快樂」，滿山金黃色花海，在人海與傘海的陪襯下更增添浪漫氣息；黃姓園主說，周六與周日兩天的入園遊客可望破5萬人次，破歷年來母親節入園遊客人數紀錄；金針花海到5月下旬仍維持滿開，歡迎國人前來賞花。

    虎山巖「台東七號」金針花在今天母親節滿開，數量多達30萬朵；今年的金針花號稱是歷年來最美也最多，入園的遊覽車一輛接著一輛，滿載著遊客來賞花拍照，由於車潮、人潮實在太多，遊覽車只能停在虎山巖牌樓前讓遊客下車，徒步走500公尺後才能抵達金針花園區；爆滿遊客時而拍花，時而朋友、家人合影；遊客直呼幸福，不用遠赴台東、花蓮，就可以在西部小山丘欣賞到壯麗的金針花海。

    由於入園賞花的遊客上午就大爆滿，遊覽車與小型車輛一輛接一輛入園，警方也出動疏導交通。許多志工出動入園採摘金針花，讓遊客賞花之外，還能以銅板價吃到現炒的金針花，吃過的都豎起大拇指稱讚，直呼「鮮甜好吃」，且還可以買生的回去自己炒來吃。

    攝影師米諾斯說，據觀察金針花到今天母親節正好達到最高峰30萬朵，且母親節過後10天花況仍相當美。黃姓園主說，台東7號金針花花瓣較厚，炒過後口感很脆，只需加點水和鹽巴調味，不加味精，因為金針花本身就很鮮甜，炒過後一樣鮮豔好吃。金針花到5月底前都很美，5月底二期花苞開始接力開花，6月初二期花即將盛開，又是一番美景。

    虎山巖金針花30萬朵達到最高峰，大批遊客入園賞花拍照，停車場大爆滿。（圖由米諾斯提供）

    虎山巖金針花30萬朵達到最高峰，大批遊客入園賞花拍照，停車場大爆滿。（圖由米諾斯提供）

    虎山巖金針花30萬朵大爆發，增添浪漫氣息。（圖由米諾斯提供）

    虎山巖金針花30萬朵大爆發，增添浪漫氣息。（圖由米諾斯提供）

    虎山巖金針花大爆發，大批遊客入園賞花拍照。（圖由米諾斯提供）

    虎山巖金針花大爆發，大批遊客入園賞花拍照。（圖由米諾斯提供）

    虎山巖炸金針花酥脆好吃。（圖由米諾斯提供）

    虎山巖炸金針花酥脆好吃。（圖由米諾斯提供）

    虎山巖曬金針花。（米諾斯提供）

    虎山巖曬金針花。（米諾斯提供）

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