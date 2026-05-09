馬博橫斷中平林道變安全好走 林保署、東搜維護架繩

東搜人員在中平林道上的碎石陡坡架繩，確保行經山友安全。（林保署花蓮分署提供）

百岳橫斷路線馬博橫斷在花蓮中平林道，路徑以破碎險峻、螞蝗眾多出名，不過，山友最近發現，中平林道變得好走，路徑及營地的垃圾也被清乾淨，許多危險路段都有新架的確保繩，走起來安心很多！

馬博拉斯橫斷東起花蓮玉里中平林道、西從南投縣東埔出，沿線會經過八通關山、秀姑巒山、馬博拉斯山、盆駒山等7座百岳，只是，下山走中平林道出玉里的路徑不好走，林道多處路基因溪溝沖刷崩毀，地圖上的25K玉林橋更早就消失不見，只剩高低落差超過百米的大崩壁，遇到惡劣天氣還會溪水暴漲。

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林業及自然保育署花蓮分署、中華民國山難救助協會東區搜救委員會，最近剛完成一次馬博橫斷路線整理。林保署花蓮分署指出，林保署與東搜簽約由東搜認養中平林道，今年3月底、4月初分兩次到中平林道維護路線，在陡峭或崩壁地形架繩協助山友確保。

花蓮分署也說，太平谷至中平林道19K之間的路徑，也已經委託森悅戶外公司、卓溪鄉登山協會整理環境，包括35K工寮營地本來有許多前人留下的瓦斯罐、瓶罐等垃圾，均已清理乾淨，鋸除路徑上橫躺的倒木，容易誤判路線的路口也加強指示標。

馬博橫斷中平林道35K營地，經過整理後乾淨清爽許多。（林保署花蓮分署提供）

馬博橫斷山徑經過整理變得乾淨。（林保署花蓮分署提供）

林保署花蓮分署委託人員清除路徑沿線垃圾。（林保署花蓮分署提供）

馬博橫斷在花蓮太平谷、中平林道19K之間進行路線整理，移除橫躺的大型倒木。（林保署花蓮分署提供）

林保署花蓮分署委託人員清除路徑沿線垃圾。（林保署花蓮分署提供）

馬博橫斷玉林橋崩壁需下切百米溪谷。（林保署花蓮分署提供）

中華民國山難搜救協會東區搜救委員會在濕滑的溪溝路線架繩。（林保署花蓮分署提供）

東搜人員在中平林道上的碎石陡坡架繩，確保行經山友安全。（林保署花蓮分署提供）

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