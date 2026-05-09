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    鼎泰豐招牌、東海大學校匾也是于右任所題 台電換LOGO意外掀話題

    2026/05/09 17:10 記者蔡淑媛／台中報導
    東海大學校門口醒目的「東海大學」4字，是「一代草聖」于右任墨寶。（翻攝自東海大學官網）

    東海大學校門口醒目的「東海大學」4字，是「一代草聖」于右任墨寶。（翻攝自東海大學官網）

    首次上稿 16:16
    更新時間 17:10（新增東海回應）

    台電近期更換使用了80年、由「一代草聖」于右任題字的公司名稱標準字LOGO，改為聶永真設計現代新版本字體，引發兩派討論，其實于右任的墨寶在台灣許多名勝古蹟及校園都能看見，包括立院法匾額、行天宮正門牌匾，還有台中東海大學的標準字，以及鼎泰豐的招牌題字等。

    馳名國內外的小籠包連鎖店鼎泰豐，草書字體招牌令人印象深刻，鼎泰豐創辦人早年賣油起家，當年為了申請特定電話號碼拜託同鄉的監察委員才搶到一支，後來也向當時的監察院院長于右任求字「鼎泰豐油行」這5個字，做為招牌，之後也做為鼎泰豐小籠包的招牌。

    東海大學校門口醒目的「東海大學」4字，也是由于右任親題，學校的校匾懸掛於行政大樓，匾面「東海大學」為其墨寶，雄渾有力；有校友表示，當年于右任以右到左傳統橫排題字「學大海東」，校方為了方便應用，大多直接改成現代橫排「東海大學」，大師的墨寶順序變了，字還是很漂亮。

    東海大學公共事務暨校友服務處處長黃兆璽表示，對於于右任題寫的「東海大學」4字，對於許多東海人而言，是代代共同的情感與記憶，承載輝煌的歷史、文化與校友情感，每次提及皆感到驕傲。

    回顧于右任墨寶，除了台灣電力公司，也包括行天宮、北投梅庭、東海大學、鼎泰豐、圓山飯店劍潭勝跡碑石、北投普濟寺等。

    鼎泰豐招牌題字為「一代草聖」于右任墨寶。（翻攝自鼎泰豐官網）

    鼎泰豐招牌題字為「一代草聖」于右任墨寶。（翻攝自鼎泰豐官網）

    知名小籠包連鎖店鼎泰豐招牌題字為「一代草聖」于右任墨寶。（翻攝自鼎泰豐官網）

    知名小籠包連鎖店鼎泰豐招牌題字為「一代草聖」于右任墨寶。（翻攝自鼎泰豐官網）

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