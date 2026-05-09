困境中堅毅撐起家庭！蕭美琴赴彰化家扶 向新住民媽媽致敬

副總統蕭美琴（第二排左6）前往彰化家扶中心員林服務處，出席「新住民自強媽媽與自立媽媽」感恩活動。（記者陳冠備攝）

母親節前夕，副總統蕭美琴今（9）日前往彰化家扶中心員林服務處，出席「新住民自強媽媽與自立媽媽」感恩活動。蕭美琴向跨越語言、文化障礙，仍在困境中堅毅撐起家庭的母親們表達敬意，並強調政府將持續完善育兒政策，並結合民間力量，共同成為家庭後盾。

蕭美琴今日由立委陳素月、黃秀芳等人陪同下參加感恩活動，現場有12位來自越南、韓國及中國等地的新住民自強媽媽與自立媽媽，分別帶來家鄉拿手菜與大家分享。蕭美琴與媽媽們同桌品嚐美食、聊天，還親自替媽媽們夾菜，互動氣氛溫馨。

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蕭美琴表示，來訪前已讀過許多在場媽媽的故事，對於她們來到人生地不熟的台灣，面臨語言與文化差異的雙重挑戰，仍努力照顧孩子、支撐家庭，甚至對台灣社會有所貢獻，「這份母愛與韌性，真的令人感動」。

她也對媽媽們端出的「家鄉味」讚不絕口，認為這不只是一道料理，更是溫暖與文化的傳承，「把熟悉的味道帶來台灣與大家分享，很值得珍惜」。

蕭美琴指出，母親肩負家庭照顧責任相當辛苦，尤其不少自立媽媽獨力扶養孩子，更需要社會支持。她表示，政府近年持續推動「0到6歲國家一起養」等托育政策，包括育兒補助、擴設公共與非營利幼兒園等，希望減輕家長負擔，全方位照顧更多家庭。

最後，蕭美琴感謝彰化家扶中心長期陪伴弱勢與自立家庭，協助媽媽們走過低潮。她也勉勵大家，人生路上難免遭遇挫折，但要相信「沒有一個困難是無法克服的」，因為台灣有政府、社福團體與民間力量共同支持，並不忘向所有辛苦的媽媽喊話，趁著母親節「好好給自己放一個假」。

活動中，蕭美琴也與媽媽們圍坐同桌品嚐美食，還親自替媽媽們夾菜，互動氣氛溫馨。（記者陳冠備攝）

副總統蕭美琴（中）出席彰化家扶「新住民自強媽媽與自立媽媽」感恩活動，與媽媽們一起切下慶祝蛋糕。（黃秀芳服務處提供）

蕭美琴與媽媽們同桌，一邊品嚐美食、一邊聊天，互動氣氛溫馨。（記者陳冠備攝）

蕭美琴向所有辛苦的媽媽喊話，趁著母親節「好好給自己放一個假」。（記者陳冠備攝）

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