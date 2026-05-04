高餐大名廚蒞校系列接軌國際 首波一星主廚登場

鴨胸搭配甜菜跟與杜松子醬汁。（高餐大提供）

國立高雄餐旅大學西餐廚藝系推動「系列名廚蒞校」教學計畫，於「西式套餐製備」課程中邀請業界名廚授課，首位登場的米其林一星SENS餐廳主廚、西餐廚藝系校友吳定祐，他的授課內容不僅停留於技術層面，更進一步理解料理設計的思維邏輯。

吳定祐將自身於米其林餐廳的實務經驗帶入教學現場，課程從西式套餐整體架構出發，帶領學生理解從前菜至主菜的風味建構與料理邏輯，強調食材運用、醬汁設計與擺盤美學的整合能力。

請繼續往下閱讀...

課程示範包括甜蝦塔塔結合木薯脆片與柑橘羅勒風味、甘鯛佐櫛瓜與柚子奶油醬，以及鴨胸搭配甜菜根與杜松子醬汁等，並延伸至清湯與經典技法應用，如干貝塔塔與番茄清湯、鴨腿義大利餃搭配雞清湯，以及乳鴿料理等內容。

學生們在吳定祐示範後實際操作，並在完成後接受逐一講評與討論。學生表示，該課程不僅提升學習動機，也能更清楚掌握業界標準與未來發展方向。

校長方德隆表示，「系列名廚蒞校」課程讓學生在校期間即能接觸國際級餐飲標準，不僅提升專業能力，也拓展國際視野。西餐廚藝系主任江敏慧指出，課程不同於一般單次講座形式，課程內容融入課綱，透過系統化安排，使業界教學內容與學校課程無縫接軌。

吳定祐示範處理食材到烹調。（高餐大提供）

吳定祐（右）為學弟妹們解說擺盤美學。（高餐大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法