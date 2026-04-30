今年勞動節首次全民放假 因應車潮中市交通局提交通紓解攻略

首次全國放勞動節適遇連假，中市交通局提紓解交通攻略。（市府提供）

明天就是五一勞動節連假，今年是首次全民放假， 因應今天下午出現開始有返鄉、旅遊的人潮及車潮，台中市政府交通局規劃疏導措施，針對國道1號豐原至大雅路段，建議用路人改走台74線快速道路銜接國道4號避開瓶頸，而高鐵及台鐵今晚都有加開列車，滿足旅客需求。

交通局分析指出，此次連假為3天，因此民眾應以短程旅遊為主，且多集中中部地區，高快速公路車流今天下午起將增加，市府針對主要路廊加強監測，並與高速公路局密切聯繫，隨時掌握國道與地方路況，適時調整號誌時制。

請繼續往下閱讀...

交通局長葉昭甫表示，經分析歷年數據與車流預測，連假期間國1豐原至大雅路段為易壅塞熱點，建議開車民眾改行台74銜接國4，彈性調整動線，節省行車時間，降低車潮壅塞情形。

在高速公路措施方面，高公局規劃自5月1日至5月3日實施單一費率制度，於每日凌晨0時至5時暫停收費，鼓勵民眾分散車潮時段上路。此外，國道1號豐原至台中路段，以及國道3號北向中港系統至大甲路段，將視車流狀況機動開放路肩行駛，以增加通行容量，紓解壅塞情形。

此外，高鐵自4月30日至5月4日規劃為期5天的勞動節疏運期間，總計加開61班次列車（南下27班、北上34班），全期間共提供893班次服務；台鐵則自4月30日至5月4日加開各級列車108列次，以因應尖峰旅運需求，提供民眾更多元的返鄉與旅遊選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法