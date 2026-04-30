今鋒面來襲防局部大雨、雷雨 氣象專家揭51連假天氣變化

氣象專家指出，今日受鋒面影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，中北部低溫會降到17至19度。（資料照）

氣象專家指出，今日受鋒面影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，中北部低溫會降到17至19度。明日起為51勞動節3天連假，連假期間第一天溫度最涼，最後一天則是環境水氣最多。至於下週將有首波梅雨鋒面報到，包含中部以北及南部將有局部陣雨或雷雨，各地氣溫再降。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地低溫約在17至21度，今日受鋒面影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，且有局部較大雨勢。各地氣溫下降，北台明顯轉涼。各地區氣溫如下：北部17至23度、中部19至28度、南部21至32度、東部20至30度。

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吳德榮表示，明日、週六鋒面遠離，天氣轉晴時多雲、氣溫逐日升，山區午後偶有局部降雨的機率。下週日南方水氣略增，各地大致晴時多雲、馬祖易有霧；白天暖熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說明，下週一、二受「梅雨季」（5、6月）首波鋒面影響、中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫降，北台轉涼。至於下週三至週六鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、白天暖熱。由於各國模式末期模擬仍將持續調整，應繼續觀察。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，週五（5/1）至週日（5/3），適為今年最末波春雨鋒面過後，至首波梅雨鋒面報到之間的空檔。整體來看，氣溫變化，第一天最涼；環境水氣，最後一天最多。

「林老師氣象站」說明，週五清晨仍受東北季風影響，中部以北及宜花地區天氣稍涼，北部地區及中部山區仍有零星降雨機率。白天起東北季風逐漸減弱，環境水氣減少，氣溫開始回升。週六環境轉為東南風，水氣稍稍增多，各地大多維持為多雲、高溫悶熱天氣；迎風面的花東地區有零星短暫陣雨。

週日收假的天氣則受另一鋒面接近的影響，午後大台北、宜花地區以及其它山區有局部短暫雷陣雨，雨勢是這次連假最為集中的一天，加上西南風帶來水氣，中南部地區也會偶有局部短暫陣雨或雷雨出現的機會。

「林老師氣象站」指出，週五（5/1）至週日（5/3），適為今年最末波春雨鋒面過後，至首波梅雨鋒面報到之間的空檔。整體來看，氣溫變化，第一天最涼；環境水氣，最後一天最多。（圖擷自臉書）

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