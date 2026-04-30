龍井手球小將與身障國手 祈求大甲媽庇佑國際賽佳績

龍井國小女子手球隊，預計7月1日遠征斯洛維尼亞參加國際手球分齡賽。（台中市議員林孟令提供）

世界三大宗教盛事「大甲媽祖遶境進香」回鑾後，持續吸引信眾進香祈福，近百名身障運動員、亞帕運國手及龍井國中小手球隊員，祈求媽祖庇佑5月「115年全國身心障礙國民運動會」，以及7月遠征斯洛維尼亞參加國際手球分齡賽都能有好成績。

大甲媽祖回鑾後風潮持續，台中市身障體育總會後援會長賴鴻毅、台中市無黨籍議員林孟令等人，曾與近300名志工協助輪椅、肢障及視障選手，順利完成「鑽轎底」儀式，選手感受到媽祖福澤護佑，繼續為龍井國小女子U11、龍井國中男子U14手球隊祈福，兩隊預計7月1日遠征斯洛維尼亞參加國際手球分齡賽，挑戰世界冠軍頭銜。

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林孟令表示，透過友善規劃讓身障朋友參與盛事意義重大，祈求媽祖庇佑選手訓練平安、參賽順利，續為台中奪牌爭光。

亞帕運代表隊田徑選手劉雅婷、射箭選手李秉諭，兩人取得「2026亞洲帕拉林匹克運動會」參賽資格，與多位正爭取參賽資格運動員共同祈福。

台電總經理王耀庭參與祈福儀式，包括中龍公司工會、金緯教育基金會、南敦公司、維盛公司，以及救國團龍井區團委會、山腳里各社團及在地里長聯誼會，共同祈求大甲媽祖加持選手，在國內外賽場讓世界看見台灣、看見台中。

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