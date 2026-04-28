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    首頁 > 生活

    頭份第二交流道都計變更通過 苗北交通迎關鍵轉型

    2026/04/28 09:47 記者張勳騰／苗栗報導
    國道一號苗栗縣頭份第二交流道都計變更通過，圖為設計規劃圖。（圖由苗栗縣政府提供）

    國道一號苗栗縣頭份第二交流道都計變更通過，圖為設計規劃圖。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府解決國道1號頭份交流道長期壅塞問題，積極配合交通部高速公路局推動「國道1號頭份交流道改善計畫-增設連絡道工程」，其中都市計畫變更案已由經苗栗縣都市計畫委員會審議通過，後續將提報內政部都市計畫委員會審議，象徵頭份、竹南地區交通建設邁出關鍵一步。

    苗縣府工商發展處指出，全案規劃於頭份交流道北側增設匝道，並新闢連絡道路，銜接科東二路及興隆路，導引車流至第二交流道，有效分散既有車潮，提升整體道路服務水準與運輸效率，並強化竹南與頭份地區聯外交通機能。

    在推動過程中，苗縣府工商發展處已完成公開展覽及說明會，廣泛蒐集地方民意與地主意見，兼顧公共利益、土地權益及環境影響。縣都委會經充分討論後審議通過，後續將依法提報中央續審。

    苗縣府表示，隨著竹南科學園區快速發展，帶動就業與人口成長，區域車流明顯增加，頭份交流道長期以來已成為交通瓶頸。尖峰時段壅塞情形，不僅影響民眾通勤效率，也對地方產業發展與投資環境造成壓力。

    工商發展處強調，頭份交流道改善工程為苗栗北部交通路網關鍵節點，未來將持續加速行政作業、強化中央地方協力，爭取計畫儘速核定與推動。

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