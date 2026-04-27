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    首頁 > 生活

    高雄春藝小劇場三強出線 5/23駁二接力登場

    2026/04/27 08:11 記者蘇福男／高雄報導
    秋杉所在《八八》結合舞蹈、聲響與儀式意象，回應高雄甲仙大洪水記憶。（高市文化局提供）

    秋杉所在《八八》結合舞蹈、聲響與儀式意象，回應高雄甲仙大洪水記憶。（高市文化局提供）

    高雄春天藝術節「小劇場徵件計畫」今年選出閱時《灰色的湖》等三檔風格獨具、陣容堅強的作品，與《蒔青：從萌芽到完熟的四種路徑》階段性呈現匯演，5月23日起在駁二正港小劇場接力登場。

    高雄市文化局長王文翠表示，小劇場徵件計畫自2016年啟動，以駁二正港小劇場為創作基地，小劇場系列不僅是作品發表平台，更是創作持續發酵與深化的現場，今年透過「正式製作」與「階段性呈現」雙軌並行，讓創作期程更貼近團隊發展節奏，同時挖掘更多具潛力的作品，形塑高雄為創作培育城市的能量。

    文化局表示，今年小劇場徵件計畫吸引超過20個優秀表演團隊角逐，最終選出閱時《灰色的湖》、老男孩劇團《麗娥》、秋杉所在《八 八》三檔風格獨具作品，與《蒔青：從萌芽到完熟的四種路徑》階段性呈現匯演，從文本書寫、角色建構、身體感知到宗教科儀，展現當代劇場創作多元而流動的樣貌，5月23日至6月28日在駁二正港小劇場接力登場。

    文化局表示，閱時《灰色的湖》及秋杉所在《八 八》兩檔演出，特開文化幣青年席位教育場，並規劃交通接駁服務，打破地域限制，鼓勵高雄青年學子實際使用文化幣點數購票進入劇場，將觀演經驗轉化為藝術教育的延伸，深化青春世代與劇場之間的連結，購票請上「OPENTIX兩廳院文化生活」網站或逕洽各演出劇團。

    閱時《灰色的湖》以末日氛圍描繪理想與生存的拉扯。（高市文化局提供）

    閱時《灰色的湖》以末日氛圍描繪理想與生存的拉扯。（高市文化局提供）

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