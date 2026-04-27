台大學者王國鑌獲選ECSS院士 展現台灣運動科學實力

台大助理教授王國鑌獲選ECSS院士，展現台灣運動科學實力。（記者林曉雲翻攝台大官網）

台灣大學運動設施與健康管理碩士學位學程助理教授王國鑌近日獲選歐洲運動科學學院（European College of Sport Science, ECSS）院士，他憑藉在「巔峰表現心理學」與「應用心生理學」領域的研究成果，展現台灣學者在國際運動科學領域的學術影響力。

歐洲運動科學學院自1996年成立以來，已發展為全球運動科學界最具權威與規模的學術組織之一，每年舉辦的年會更是歐洲重要的運動科學交流平台。能獲選為該學院院士，代表研究成果已獲國際主流學術界高度肯定，也象徵學者在專業領域具備卓越貢獻與影響力。王國鑌長期投入腦波（EEG）神經機制研究，聚焦於運動表現與大腦功能之間的關聯，致力於探索如何透過科學方法提升專注力與表現能力，他的研究深化對動作控制與心理狀態的理解，也拓展了運動科學在跨領域應用上的可能性。

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王國鑌進一步說明，其研究在實務應用方面的成果，將神經回饋技術導入運動訓練與壓力調適，協助運動員與專業人士提升專注力與心理穩定度，讓研究成果從實驗室走向實際場域，展現學術與實務結合的價值。

台大表示，此次獲選不僅是對王國鑌個人學術成果的肯定，也象徵該學程在運動科學領域逐步站上國際舞台，展現台灣在相關研究領域的競爭力，未來將持續深化研究能量，拓展國際合作，提升整體學術影響力。

隨著運動科學結合心理學與神經科學的趨勢日益明顯，相關研究成果也逐漸應用於競技運動、健康管理與專業表現等領域。此次台灣學者獲得國際學術組織肯定，也反映台灣在跨領域研究上的持續進展與潛力。

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