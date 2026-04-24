議員驚呆了！「台中GO」交通套票開賣3年 平均一天只賣1.6張

謝志忠（右2）等議員曝台中GO交通套票，3年來平均每天賣不到兩張的慘況。（記者蘇孟娟攝）

觀光交通套票，讓觀光客便利搭大眾運輸工具，但台中市議員謝志忠、張玉嬿、王立任、黃守達等質疑，台中自2023年推出「台中GO」交通套票，3年來賣不到2000張，平均一天只賣1.6張，甚至去年推出買套票點數可兌換商品，1年來只兌換3杯中杯美式、10杯中杯拿鐵，iRent汽車（機車）時數兌換數竟掛零，銷售量慘不忍睹；交通局長葉昭甫坦言還有改善空間。

謝志忠表示，台中自2023年起推出24、48、72小時交通套票，限時內遊客可無限次搭公車、捷運，但開賣3年來竟只賣出1792張，平均每日賣不到兩張，僅賣1.6張。

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謝志忠指出，「台中GO」交通套票雖設計有點數可兌換商品，但去年開放兌換超商咖啡，兌換點數機制設計，買一日券（180元）換不到一杯咖啡，須買兩日券（280元），要換喝一杯拿鐵要買3日券（380元），1年來竟只被兌換3杯中杯美式、10杯中杯拿鐵，iRent汽車（機車）時數60分鐘兌換券，兌換數更是掛零，兌換門檻過高，根本無法刺激套票買氣。

謝志忠另指出，觀旅局推出的台灣好行套票涵蓋4條路線，去年一整年也僅銷售658張，平均每日賣僅1.8張，整體銷售表現低迷，根本無助推廣觀光。

謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達指出，套票設計存在諸多限制，彈性不足，交通套票與沿線景點及在地商家的整合不足，未能形成完整的觀光動線，難以吸引遊客購買與使用，市府應全面檢討套票規劃，真正發揮帶動觀光的效果。

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