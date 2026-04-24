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    首頁 > 生活

    週六中南部降雨機率高 北部低溫跌破20度

    2026/04/24 21:41 即時新聞／綜合報導
    週六鋒面遠離，不過水氣仍偏多，各地易有短暫陣雨。（記者塗建榮攝）

    週六鋒面遠離，不過水氣仍偏多，各地易有短暫陣雨。（記者塗建榮攝）

    週六鋒面遠離，不過各地仍易有短暫陣雨；溫度方面，北部及宜花高溫僅24度，低溫則破20度，其他地區高溫可來到28度。

    中央氣象署預報，週六鋒面遠離，不過華南雲雨區影響水氣仍偏多，各地易有短暫陣雨，尤其中南部地區降雨機率高、雨勢較明顯，局部可能有較大雨勢並伴隨雷雨出現，外出請攜帶雨具備用，預估整體雨勢到晚上會逐漸趨緩，大多轉為多雲的天氣。

    溫度方面，北部及宜花高溫僅22至24度，其他地區則是26至28度，而北部及宜花低溫為19、20度，其他各地則是21至23度，感受稍涼，早晚外出請多加衣物注意保暖。

    離島天氣，澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，21至26度；金門陰時多雲短暫陣雨，19至25度；馬祖多雲時晴，17至20度。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週日隨著東北季風減弱、水氣遠離，各地天氣可望逐漸好轉為晴時多雲，氣溫也將回升偏暖，預測高溫普遍可回升至25至30度，低溫約20至25度。這樣相對較穩定的天氣型態，預估可維持至下週二。

    紫外線指數方面，週六連江縣為「過量級」，其他縣市皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週六東北季風及華南雲雨區東移影響，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    溫度方面，週六北部及宜花高溫僅22至24度，其他地區則是26至28度。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，週六北部及宜花高溫僅22至24度，其他地區則是26至28度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週六連江縣為「過量級」，其他縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週六連江縣為「過量級」，其他縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週六北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週六北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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